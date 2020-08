OBRAZEM: Pražský hrad s jedovatým azbestem. Ve Španělském sále bylo několik tun nebezpečného materiálu

Azbestová vlákna se nacházela v izolaci, dělníci odtěžili asi 150 tun materiálu. Samotného azbestu bylo pod podlahou podle Správy Pražského hradu několik tun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dělníci ve Španělském sále objevili 150 tun materiálu s azbestem. Natáčela Marie Veselá

Naposledy se podlaha opravovala v sedmdesátých letech. Mluvčí správy Jan Pastor tak předpokládá, že právě v dané době se do sálu izolace s azbestem dostala. „Je logické, že se v té době azbest k izolaci sem tam používal. Mění se i parkety s vídeňským křížem,“ přiblížil pro Radiožurnál. Opravy by měli mít dělníci podle něj hotové do konce září.

Ve Španělském sále, který je nyní v podstatě obalený igelitem a kartonem, se ale neopravují jen podlahy. Pracují tam rovněž restaurátoři, ti znovu pozlacují některé zdobné prvky.

O azbestu Azbest je karcinogen, v podobě mikroskopických ostrých vláken se může dostat do těla a způsobit v něm rakovinné bujení. Dříve se hojně využíval kvůli svým dobrým tepelným a mechanickým vlastnostem, nyní je ale použití tohoto materiálu regulováno nebo přímo zakázáno. Takzvané boletické panely, které obsahují azbest, se používaly při výstavbě hlavně v 70. a 80. letech. Je z nich postaveno mnoho sídlištních škol, ale i zdravotnických zařízení nebo nákupních středisek po celém Česku.

Na štukovou výzdobu použili přes 4 500 plátků metálu, tedy kovové fólie z mědi a zinku, která nahrazuje zlato. Na dveřích a rámu jednoho ze zrcadel je ale i zlato pravé. Za opravy zaplatila hradní správa téměř 35 milionů korun.

Španělský sál je největší reprezentační prostor na Hradě a sloužil k různým účelům. Třeba v sedmdesátých letech tam zasedal Ústřední výbor KSČ. A po smrti dvou komunistických prezidentů Klement Gottwald a Antonína Zápotockého tam byly vystaveny jejich ostatky.

Lidé si ale mohou zlatobíle zdobený prostor vybavit třeba i z různých koncertů nebo z fotografií z plesů současného prezidenta Miloše Zemana.

Španělský sál na Pražském hradě | Zdroj: Profimedia