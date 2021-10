Oprava dlažby za více než 200 tisíc je běžná údržba, s jarní pietou nesouvisí, vysvětluje Hrad

„Rozhodnutí pana vedoucího Kanceláře prezidenta republiky nasázet svíčky do plastových kelímků a zapálit je byl vynikající nápad. Úklid zničené dlažby vyjde na 191 100 Kč bez DPH. Obnos však nezaplatí pan vedoucí, ale my všichni,“ napsal na twitter uživatel jménem Lukáš Valenta. Přiložil také fotografie smlouvy o dílo z registru smluv.

V ní stojí, že firma má „provést stavební práce spočívající v opravě poničených žulových desek na II. nádvoří Pražského hradu, tj. v šetrné demontáži původní dlažby z mrákotínské žuly, v prořezání spár, v úpravě betonového podloží a jejich opětovného osazení, v očištění a osazení stávající dlažby, ve zhotovení a osazení kopií dlažby, v demontáži červených žulových desek a jejich opětovného osazení novými kusy dlažby vč. úpravy betonového podkladu, ve zhotovení kopií dlažby z červené žuly a její spárování“.

Tweet vzbudil velký zájem, retweetnulo ho přes 180 uživatelů a dostal přes 1350 lajků.

Podle Kanceláře prezidenta republiky ale jde o běžnou každoroční údržbu, která se vzpomínkovou akcí nijak nesouvisí.

„Vyměňují se některé dlaždice, které jsou popraskané a potřebují vyměnit, takže se jedná o pravidelnou údržbu, která se dělá každý rok. Vyměňují se celé dlaždice,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Vít Novák z Kanceláře prezidenta republiky.

Jeho vyjádření potvrdil i Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana: „Jde o opravu uvolněných bloků v rámci priorit stanovených Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.“

Opravu vykonává firma Bohumila Pánka. „Opravy druhého a třetího nádvoří se dělají každoročně již 30 let dvakrát do roka a přeosazují se dlaždice, které byly uvolněné a poškozené po vjezdech aut. Opravuje se to před 28. říjnem, který se blíží. Normální údržba,“ popsal Pánek serveru iROZHLAS.cz.

Na nádvořích Pražského hradu hořely svíčky za oběti pandemie koronaviru v pondělí 10. května. Bylo jich přesně 29 711, což byl počet lidí, kteří do té doby zemřeli na nemoc covid-19. První svíčku zapálil prezident Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Po něm svíčky zapalovaly desítky dalších lidí.

Akce vzbudila kromě pozitivních reakcí také kritiku. Svíčky byly totiž umístěné do plastových kelímků přilepených k zemi. „Papírové kelímky by mohly shořet, skleničky jsou drahé,“ vysvětloval tehdy Novák, proč použili plastové kelímky.

Odmítl také, že by se zhroutily teplem ze svíček. „Kelímky se nacházely v místě, kde zrovna foukalo velmi intenzivně a svíčky zde nešly ani zapálit. Bohužel, s tak silným větrem jsme nepočítali. Kolegové se proto snažili kelímky trochu zmáčknout, aby v nich vítr tolik neproudil,“ uvedl s tím, že zničených kelímků bylo podle něj 20 nebo 30.

Úklid bez nákladů

Na 30 tisíc kusů svící dodala Hradu firma Krab Brno, upozornil na twitteru Hlídač státu. Cena včetně DPH byla 128 865 korun.

Kolik stál úklid po akci, ale Kancelář prezidenta republiky vyčíslené nemá. „Žádné náklady tam nevznikly, dělali to zaměstnanci v rámci své pracovní doby. Bylo potřeba jenom odlepit oboustranné lepicí pásky a pak se vodou smývaly nečistoty. Samozřejmě to dělá Správa Pražského hradu, která to má v působnosti. Jsou na to zvyklí,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Novák.

Hrad kvůli úklidu nenajal žádnou externí firmu. Novák ale připustil, že někde vytekl vosk. „Zaměstnanci museli jít na některá místa a opravdu vosk vyčistit. Dělali to lidé, kteří zde jako zaměstnanci jsou odpovědní za hloubkové čištění kamene,“ vysvětlil.

Podle Nováka ale nedošlo k žádnému poškození, což potvrdil také Památkový odbor Kanceláře prezidenta republiky.