Chtěla bych změnit především mezilidské vztahy. Noví lidé budou svěží vítr, říká nová kancléřka

Co obnášely přípravy na inauguraci? Jak se změní Kancelář prezidenta republiky po nástupu nové hlavy státu? Co ukazuje trestní oznámení, které na své nedávné kolegy podal těsně před koncem mandátu Miloše Zemana dosavadní šéf prezidentské kanceláře? A jak se za dobu působení Petra Pavla změní areál Pražského hradu? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla nastupující hradní kancléřka Jana Vohralíková. Praha 0:10 10. března 2023

Co z inaugurace bylo nejnáročnější? Nad čím jste při přípravách strávili nejvíce času? Pro mě bylo nejnáročnější to, že jsem ji nikdy nezažila. V jednu chvíli bylo jasné, že musím koordinovat čtyři protokoly, což nebyla úplně lehká disciplína. Musím ale říct, že protokol Hradu opravdu hrozně moc pomohl a všichni ostatní se na to těšili, takže pracovali hodně nad rámec toho, co museli.

Vy i nový pan prezident opakovaně mluvíte o tom, že chcete prezidentský úřad zcivilnit, nechcete nic nabubřelého. Když jsme při inauguraci viděli desky k Ústavě z mosazi a duralu či ebonitové pero vyrobené mimořádně jen pro dnešní jeden podpis - nejde to trochu proti tomu, o čem jste mluvili? Myslím, že ne, protože všechny tyto záležitosti byly věcí Poslanecké sněmovny. Jak Ústavu, tak pero totiž dodávala Sněmovna. Ať chceme nebo ne, pořád je to schůze obou komor, které svolala předsedkyně Sněmovny.

Dosavadní vedení Kanceláře prezidenta republiky v pondělí oznámilo, že podá trestní oznámení kvůli podezření, které se týká porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinnosti při správě cizího majetku či krádeže, zpronevěry nebo podvodu. Podle tiskového prohlášení mělo jít například o krádeže alkoholu v lánském zámku nebo zmizelé poplatky za toalety. Kancelář zmínila některá pochybení, za která podle ní odpovídají bývalý ředitel Správy Pražského hradu a bývalá ředitelka Odboru zámek Lány. Věděla jste dopředu, že dané trestní oznámení padne? Informoval nebo konzultoval to s vámi Vratislav Mynář?

Určitě se mnou nic nekonzultoval, ani nemusel. Pouze zmínil, že audit, který dělala soukromá firma, konstatoval určité skutečnosti hraničící s trestným činem, a že to zkonzultuje s právníky, kteří pracují pro kancelář Pražského hradu, a na základě toho se rozhodne. Jak se rozhodl, jsem se pak dozvěděla z médií.

„I v Senátu jsem měla potřebu mít lidi hodně blízko a přesvědčit je o tom, že máme jít stejným směrem.“

Co všechno chcete v prezidentské kanceláři změnit? To je těžká otázka. Asi nejvíce bych chtěla změnit vztahy. Jestli jsem si za poslední měsíc něco uvědomila, bylo to, že mezilidské vztahy nebyly nastaveny zrovna hezkým způsobem. Určitě to má spoustu důvodů. V médiích se hodně mluví o „hradní partě“. Myslím, že zaměstnanci kanceláře prezidenta dost dobře neví, kdo všechno „hradní parta“ je a co je čeká.

I v Senátu jsem měla potřebu mít lidi hodně blízko a přesvědčit je o tom, že máme jít stejným směrem. Určitě přijdou noví lidé, kteří jsou dnes kolem pana prezidenta, již budou představovat řekněme svěží vítr. A mým úkolem bude dát onen starý a nový svět dohromady.

Již v několika rozhovorech jste mluvila o tom, že chcete otevřít Pražský hrad, přilákat tam lidi. V inauguračním projevu o tom ostatně mluvil i pan prezident Petr Pavel. Máte konkrétnější představu, jak to chcete udělat? Co na Hradě chcete připravit? Myslím, že to má dvě polohy. Jedna je technická, tedy aby bylo snazší se do Hradu dostat a aby vstupy byly příjemné pro veřejnost. Druhá rovina spočívá v tom, abychom zde nastolili takový program, který bude zajímavý a přiláká veřejnost. Pokud jde o první zmíněné, určitě budu mluvit s lidmi z ministerstva vnitra, kteří určují, jaký bude rozsah opatření.

Také jsem už opakovaně říkala, že podobná opatření jsem viděla akorát v Jeruzalémě u Zdi nářků. Nevím, jestli se bezpečnostní situace v Praze dá porovnat s bezpečnostní situací právě u Zdi nářků… A k té druhé části - určitě se zaměříme na program, který zde bude, což souvisí i s tím, co pan prezident slíbil, tedy že se bude zajímat o nejrůznější problémy ve společnosti a zvát na Hrad odborníky i veřejnost k diskusi nad palčivými tématy. Určitě zde také bude spousta kulturních i jiných akcí.

Jak probíhalo předání agendy mezi Janou Vohralíkovou a Vratislavem Mynářem? Kdo uzavřel smlouvu s firmou, která na Hradě bude pořádat velikonoční trhy? Čekají sídlo prezidenta další audity a kontroly? A jakým způsobem by nová hlava státu chtěla využívat zámek v Lánech?