‚Dorazilo asi 150 připomínek.‘ Praha prověří zakrytí části Radlické radiály a další úpravy

Radiála má vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole a svést dopravu ze stávajících přetížených silnic. Projekt, dokončený za minulého vedení magistrátu, vyvolal kritiku místních obyvatel a spolků. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) po předloňských volbách uvedl, že město prověří možnosti, jak připomínky obyvatel zohlednit bez toho, aby bylo nutné projekt stáhnout z územního řízení a celý přepracovat.

Ke zhodnocení reálnosti navržených úprav má sloužit studie, na kterou magistrát na základě pondělního rozhodnutí radních vypíše veřejnou zakázku. Kromě technické realizovatelnosti a finanční nákladnosti má prověřit také to, jestli je možné změny do projektu zapracovat bez nutnosti přerušit jeho schvalování. Odhadovaná cena studie je podle schváleného dokumentu sedm milionů korun.

Neprojednatelný projekt

Podle Scheinherra dorazilo v územním řízení k projektu radiály asi 150 připomínek. „Je natolik napadána v územním řízení, že je neprojednatelná,“ řekl. Dodal, že pokoušet se projekt v původní podobě prosadit by byla „cesta proti zdi“. Snaha o to projekt upravit podle požadavků městských částí a spolků je podle něj obdobná jako v případě Městského okruhu, jehož upravenou podobu magistrát představil loni.

Zřejmě největší zvažovanou úpravou je návrh zakrytí nové silnice na jejím západním konci od napojení na Rozvadovskou spojku po stanici metra Nové Butovice, kde má vést kolem obytných domů. Studie má zhodnotit vliv různých rozsahů míry zastřešení. Zásadní změnou by mohlo být také srovnání radiály na úroveň terénu na křižovatce s Řeporyjskou ulicí namísto plánované estakády, což by vyžadovalo přepracování materiálu.

Změn by se mohla dočkat i křižovatka, která má silnici napojit na Staré Butovice. Tu kritizovali místní obyvatelé, podle kterých je nevhodné navádět auta do stabilizované obytné čtvrti a do oblasti Prokopského údolí. Studie má také prověřit vybudování nadjezdu nad Radlickou ulicí, která by se v budoucnu měla zúžit ze současných čtyř na dva pruhy a přejmenovat na Novou Radlickou.

Původní projekt radiály pro město vypracovalo sdružení projektantských firem Pudis a Satra. Město také nechává zpracovat technickou studii spojení dvou z plánovaných tunelů v Jinonicích a Butovicích.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá Radlická radiála má podle původního projektu zahrnovat pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely, polovina trasy má podle dřívějších plánů vést pod zemí. Původní odhad nákladů je 14 miliard korun, zvažované úpravy by však stavbu prodražily.