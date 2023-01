Pražské Spolu nabídlo Pirátům a STAN většinu v radě. Podle Spolu by koalice mohla vzniknout do měsíce

Pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) nabídla Pirátům a STAN dohromady šest míst v jedenáctičlenné radě hlavního města. Spolu by podle nabídky připadlo pět míst včetně primátorského křesla pro Bohuslava Svobodu (ODS), Piráti by měli čtyři místa a STAN dvě. Řekla to mluvčí pražského Spolu Lenka Mottlová. Piráti nabídku přivítali a označili ji za posun správným směrem, uvedl na twitteru dosluhující primátor Hřib (Piráti). Praha 15:26 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nová pražská koalice by podle Spolu mohla vzniknout do měsíce. Jednání trvají v metropoli od voleb koncem loňského září. Koalice Spolu se v nové nabídce vzdala kromě většiny v radě také návrhu na vznik investičního náměstka, který by připadl ODS a měl by na starosti všechny větší investice napříč gescemi.

„Abychom podpořili vznik koalice na vládním půdorysu, vzdali jsme se většiny v radě, pozice investičního náměstka a našim koaličním partnerům jsme nabídli gesce, které jsme sami chtěli vykonávat,“ uvedl Svoboda.

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvoleni 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo o den déle.

V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni po necelých dvou týdnech od voleb. Nabídka Spolu počítá s tím, že Piráti by v radě obsadili pozice prvního náměstka pro dopravu a radních pro správu majetku, pro životní prostředí a pro legislativu, ICT, Smart City a inovace.

STAN by připadly gesce územního rozvoje a školství spolu se sportem. Zástupci Spolu by v radě měli na starosti gesci financí, dále bydlení, sociální věci a zdravotnictví, problematiku infrastruktury a městských služeb a kulturu a cestovního ruchu.

Vstřícná nabídka

Primátor Svoboda pak má mít na starosti vnější vztahy, bezpečnost a energetickou a kybernetickou bezpečnost. Podle předsedy zastupitelského klubu Spolu Zdeňka Zajíčka (ODS) je nabídka vůči možným koaličním partnerům maximálně vstřícná. Spolu podle něj ustoupila od gescí, o které měla velký zájem.

„U těchto gescí, například v dopravě, očekáváme, že v případě, že koaliční partneři akceptují naši nabídku, dojde následně k jednání programových týmů. Ty budou mít za úkol nalezení kompromisu, aby byly naplněné programové priority jednotlivých stran,“ uvedl.

„Oceňujeme zaslanou nabídku Spolu, která čtvrtý měsíc od voleb konečně představuje posun správným směrem. Nicméně bude nutná podrobná diskuse nad detaily návrhu. Například v případě jejich záměru na zřízení funkce radního pro městské služby a infrastrukturu nám není úplně jasné, jestli se nejedná o nějakou variaci na původně navrhovaného investičního gubernátora, kterého Piráti i STAN jednoznačně odmítli už v prosinci,“ uvedl Hřib.

Nabídka podle něj také nezohledňuje, že Piráti jsou stále součástí Aliance stability. „O tom všem se budeme se Spolu bavit na zítřejším jednání,“ dodal Hřib. Alianci stability vytvořili Piráti spolu s Prahou Sobě a trvali na její účasti v koalici.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.

Oceňujeme zaslanou nabídku @KoaliceSpoluPha, která už nelpí na většině v radě města. Čtvrtý měsíc od voleb to konečně představuje posun správným směrem. Teď nás čeká podrobná diskuse o jejich návrhu. Ďábel bývá skryt v detailu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 16, 2023