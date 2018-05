Uzavřené ulice, přerušený provoz tramvají. Maraton zkomplikuje dopravu v centru Prahy

Pražané i návštěvníci metropole v neděli musí počítat s řadou dopravních omezení v centru města. Důvodem je konání 24. ročníku Pražského maratonu. Uzavírky ulic, mostů a náměstí nebo zákazy parkování se dotknou především řidičů aut. Ovlivní ale také provoz některých tramvajových a autobusových linek. Praha 6:20 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tramvaj. Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Start závodu je v 09.00 na Staroměstském náměstí. Dopravní uzavírky na některých místech ale začnou již o několik hodin dříve. Ovocný trh bude uzavřen od 06.00 do 17.00, dolní část Václavského náměstí od 06.00 do 18.00 a Staroměstské náměstí od 06.00 do 17.15. Již před závodem budou uzavřeny také ulice Celetná, Pařížská, 17. listopadu nebo Mánesův a Čechův most.

Do ukončení závodu přibližně v 16.00 budou postupně uzavírány další ulice na trase maratonu. „Jednotlivé úseky budou uzavřené na nezbytně nutnou dobu a poté, co jimi proběhne poslední závodník, bude v těchto úsecích provoz opět obnoven," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté žádají řidiče, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství, a pokud možno se až do odpoledne vyhýbali oblasti, kudy maraton vede.

Na omezení kvůli běhu by se v neděli měli připravit také cestující v hromadné dopravě. Dopravní podnik doporučuje používat v centru města přednostně metro, které bude mít posílený provoz.

Podle informací na webu pražského Dopravního podniku budou zhruba od 08.45 kvůli závodu změněny trasy tramvajových linek 1, 2, 12, 15, 17, 18 a 25. V dalších hodinách přibližně až do 16.10 se uzavírky dotknou navíc linek 3, 5, 7, 9, 14, 16 a 22 a celý den bude přerušen provoz linek 23 a 41. Přerušení provozu, nebo odklon čekají rovněž autobusové linky 176, 192, 194 a 207.