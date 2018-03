Nehoda osmi kamionů blokovala Pražský okruh, na místě ošetřili několik zraněných

Pražský okruh před sjezdem na Ořech ve směru na plzeňskou dálnici D5 uzavřela v pondělí okolo 13:00 hromadná nehoda osmi kamionů a dodávky. Záchranáři na místě ošetřili dva muže ve věku 41 a 34 let, oba skončili v motolské nemocnici. Starší muž si při nehodě zranil nohu, mladší byl převezen do Motola k preventivnímu vyšetření, řekla to mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Praha 17:04 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít