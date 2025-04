Svoboda: Blanka je zásadní, jinak dopravu v Praze nevyřešíme. Jízdenky na MHD letos nezdraží

Praha je bezpečnější, ekologičtější a lépe připravená na výzvy budoucnosti, řekl pražský primátor, když před měsícem hodnotil dva roky ve vedení metropole. „Bezesporu jsme nejzelenějším hlavním městem v Evropě," tvrdí Bohuslav Svoboda (ODS) v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Mluví také o tom, proč je v hlavním městě málo míst na středních školách, proč vzdal kandidaturu do Sněmovny a co bude dál s elektrokoloběžkami. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Bohuslav Svoboda říká, že Praha je bezesporu nejzelenějším městem Evropy (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jste před měsícem hodnotili dva roky práce koalice v čele hlavního města, mimo jiné jste řekl, že Praha je ekologičtější. V čem konkrétně?

Dnes je bezesporu nejzelenějším hlavním městem v Evropě. Je to dané tím, že mimořádně podporujeme sadbu zeleně.

Když si porovnáte procenta ploch, které jsou zelené, Praha z daného pohledu vítězí. Veliký pokrok jsme udělali například v magistrátních budovách, ať jsou to školy či úřady.

Pokud jde o tunel Blanka, hrozí v jeho dostavbě zdržení? A pokud ano, jak dlouhé?

Teorie, se kterou jsme pracovali, je momentálně, myslím, posunutá na rok 2030, možná 2031. Samozřejmě se ale v okamžiku, kdy začneme stavět, může vše změnit a rozběhnout. Říkám to jen proto, že nyní výstavba stála.

Okruh se nedělal z toho důvodu, že nám stát nedal podmínky. Do roku 2031 bychom měli mít dokončenou oblast, kde by mělo končit metro, a celý problém by se posunul. Jsem přesvědčen, že se to dodělat podaří.

Opakuji, že v okamžiku, kdy kus okruhu doděláme, bude problém Prahy v podstatě vyřešen. Spočívá totiž v tom, že všichni, kdo dnes v Praze chtějí někam dojet, musí jet přes město. To nikde není. Mnichov, Londýn, všichni mají okruhy, jimiž to objedou a najedou sice třeba více, ale neprojíždí skrze metropoli.

Asi se shodneme na tom, že Prahu přetěžují parkující auta. Parkovací zóny začaly v Praze fungovat v roce 1996, kdy by měl být zaveden nový systém?

V podstatě už zavedený je. Stále rozšiřujeme modré zóny, aby měli místní možnost kde parkovat. Začali jsme již budovat parkovací zóny „přijeď a zaparkuj“.

To znamená, že už máme oblasti například v Letňanech, kam přijedete autem, necháte jej tam na slušném, chráněném parkovišti a dál pokračujete městskou hromadnou dopravou. Ta ale musí být kolejová, to je oproti dřívějšku změna.

Chystá se zdražení hromadné dopravy?

To je otázka, která zajímá jistě všechny, a bohužel na ni nemohu kladně odpovědět. To pro občany znamená, že doprava zůstane stejná.

Jsme jediné město, které dopravu nezdražilo přes deset let. V současné době na ni v podstatě doplácíme obrovské sumy, prakticky více než padesát procent její ceny.

Na to, kdy se zdražovat bude, odpovědět neumím. Nyní jsme ve fázi, kdy o problému jednáme a pochopitelně jde o problém koaliční. Mohu ale říci, že letos jízdenky dražší nebudou, nesměřuje to do tohoto roku.

Proč mají v Praze brzy skončit sdílené elektrické koloběžky?

Sdílené elektrické koloběžky jsou problémem, který mají všechna velká města. Dnes naprosto bezpečně víme, že představují největší část dopravních úrazů a daleko, daleko převyšují ty cyklistů.

I když jsme dosáhli toho, že koloběžkaři mají helmy, jejich poranění hlavy jsou velmi závažná a téměř dvojnásobně převyšují úrazy na kolech. A pochopitelně je s nimi rovněž ten problém, že nemají definováno, kde mohou jezdit. Nesmí jet po chodníku, ale když jedou po silnici, překáží a pohybují se velmi často v protisměru.

A to nechci mluvit o tom, že na koloběžce jedou dva lidé, to vůbec ponechme stranou. Jednoduše jde o typ dopravy, který se do velkoměsta opravdu nehodí.

Maximum jsou pro mě elektrokola, která se dají regulovat a mohou se chovat jako dopravní prostředek. Všechna města s tím bojují. Faktem je, že největší města proslavená velmi dobrou dopravou koloběžky zakázaly.

