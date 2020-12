Hřib: Zhoršující se epidemickou situaci nezavinila Praha. Část problémů způsobil sám premiér

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se v pondělí na tiskové konferenci po jednání městské rady ohradil proti nedělní kritice hlavního města a jeho přístupu k pandemii nemoci covid-19 ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Hřiba vzrůstající počty nakažených nemohl ovlivnit uplynulý víkend v Praze. Zároveň Babišova slova označil za zahájení kampaně před sněmovními volbami, do které zbytečně zatahuje Prahu. Praha 16:38 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš kritizoval v neděli vedení a obyvatele hlavního města v pravidelném nedělním videu, které zveřejňuje na sociálních sítích.

„Já jsem zaznamenal, že pan premiér ve svém pravidelném hlášení Čau, poddaní obvinil občany hlavního města z toho, že přes víkend zkazili ostatním Vánoce a že mu kazí jeho (Babišovo) skóre ‚best in covid‘. Já myslím, že to rozhodně není pravda. Pan premiér způsobil část těch problémů sám tím, že zasahoval do odborných doporučení a politicky měnil opatření,“ sdělil primátor Hřib.

Dále vyzval premiéra, aby si uvědomil, že to bylo díky příznivé situaci v Praze, že bylo možné otevřít restaurace a obchody. Zároveň mu doporučil, aby se zabýval situací v regionech, kde je situace špatná.

„Bylo by vhodné, aby si pan premiér dále uvědomil, že inkubační doba covidu je zhruba týden, takže je samozřejmě naprostý nesmysl tvrdit, že ta čísla, kterými se zabývají na ministerstvu (zdravotnictví), by mohla být dána aktuálním víkendem či koncem týdne, to je z epidemiologického hlediska nesmysl,“ řekl Hřib.

„Já chápu, že nám tady už začala kampaň do voleb, a vypadá to, že do toho bude Praha zase zbytečně zatahována. Pan premiér by se měl zaměřit na ostatní regiony,“ dodal.

Svařák a langoše

Babiš se na svém facebookovém profilu podivoval nad prodejem svařeného vína a langošů na Staroměstském náměstí. Podle vládních opatření se potraviny a nápoje zakoupené na trzích nesmějí konzumovat na místě.

Radní Jan Chabr (TOP 09) v pondělí kritiku odmítl. Praha byla podle Chabra prvním městem, které rozhodlo, že vánoční trhy nebude organizovat. Magistrát podle Chabra pouze dal na náměstí vánoční smrk, lidi nevyzývalo, aby se na náměstí shlukovali, ale naopak.

Vedení města odmítlo také kritiku provozu městské dopravy, kdy Babiš uvedl, že Praha nezvýšila kapacity MHD a „lidé jsou v tramvajích jak sardinky“. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že MHD byla plná pouze ve čtvrtek večer po zavírací době restaurací. „Jednalo se o jednu hodinu. Situace se o víkendu neopakovala,“ informoval. Město navíc již od pátku navýšilo počet spojů a prodloužilo provoz metra.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES bylo v neděli v Praze na hodnotě 49 bodů, to je nejméně ze všech krajů. V celé zemi dosáhlo 64 bodů.