Pražský psychiatr u trestního soudu. Zodpovídá se ze sexuálního nátlaku na pacientku, byla po traumatu
Pražský psychiatr je obžalovaný ze sexuálního deliktu. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdila soudkyně, která bude kauzu vyřizovat. Lékař pacientku podle obžaloby přiměl k chování erotické povahy, které jí bylo proti vůli. Psychiatr se k otázce své viny či neviny odmítl vyjádřit. Případu se soudkyně začne věnovat příští týden. Psychiatrovi v krajním případě hrozí až čtyři roky vězení.
Lékař Petr S. se popisuje jako „zkušený psychiatr, který poskytuje kvalitní a profesionální péči“. Minimálně jedna pacientka s ním má však opačnou zkušenost. A státní zastupitelství je přesvědčené, že ji skutečně prožila. A že chování psychiatra bylo trestné.
Objetí, dotyky, sexuální narážky. Studentka z Chrudimi popsala obtěžování v autoškole
Číst článek
„Pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu,“ zní použitá kvalifikace sexuálního nátlaku, podle níž je psychiatr obžalovaný.
Případ dostala na starost soudkyně Monika Zahradníčková, která působí u Obvodního soudu pro Prahu 5. Právě tam, na Smíchově, má doktor Petr S. soukromou ordinaci. Na sebe dělá od roku 2010. V minulosti pracoval v nemocnici, je také členem České psychiatrické společnosti.
‚Bylo to více útoků‘
„K trestné činnosti podle obžaloby docházelo v dubnu a květnu v roce 2020, bylo to více útoků (trestního jednání – pozn. red.),“ sdělila iROZHLAS.cz soudkyně Zahradníčková. Popisu možného psychiatrova provinění se zdržela. Odkázala však na to, že z kvalifikace nejvíce odpovídá část o přimění „k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování“.
Soudkyně potvrdila, že podle obžaloby se lékař pacientky fyzicky dotýkal. Státní zastupitelství lékaři navrhuje podmíněný trest a zákaz činnosti. „Rozhodl jsem se ponechat svoje vyjádření k věci žaloby až na soudní řízení,“ reagoval lékař na dotaz redakce, jak vnímá obžalobu a zda může vyloučit, že na pacientku proti její vůli sahal.
Žena lékaře vyhledala v důsledku traumatu, z kterého se vyvinula úzkostná porucha, panické záchvaty a spánková paralýza. Předloni to uvedl Deník N, když na případ ve fázi vyšetřování upozornil. Psychiatr podle listu ženu přiměl se odhalit a dotýkal se jejích prsou. Také se měl snažit ji políbit a třít se o ni penisem.
Soudkyně příští týden případ otevře, ale nepůjde o klasické hlavní líčení. Nařídila předběžné projednání obžaloby. K němu dochází, když je potřeba odstranit nejasnosti v kauze. „Je tam předvolaný znalec, musí se tam vyřešit několik otázek,“ vysvětlila bez podrobností. Podle informací redakce se bude vyjasňovat právní kvalifikace.
Kauzy pražských lékařů a dalších
Nejde o ojedinělý případ v hlavním městě, jehož podstatou je sexuálně nepřípustné chování lékařů či odborníků poskytujících obdobné služby. Redakce iROZHLAS.cz v červnu upozornila na obžalobu maséra Richarda P., který podle obžaloby ublížil 26 ženám. Osm měl znásilnit, vůči čtrnácti se měl dopustit sexuálního útoku a vůči čtyřem sexuálního nátlaku.
Cimický uspěl s odvoláním, případ se vrací k obvodnímu soudu. Verdikt je podle senátu zmatečný
Číst článek
Městský soud v Praze minulý měsíc poslal na rok a půl do vězení osobního Kouče Vratislava Hláska. Osm klientek silou své osobnosti přesvědčil k intimnímu kontaktu, se třemi přímo souložil. „Braly ho jako autoritu. Dokonce měly pocit osobního selhání ve chvíli, kdy odmítaly, co jim bylo panem obžalovaným nabízeno,“ řekla soudkyně Hana Chaloupková.
Aktuálně.cz loni v červnu upozornilo na lékaře Alexeje Nevedomského, který ordinoval v Poliklinice Petrovice patřící místní radnici, přestože byl v podmínce za sexuální napadení pacientky. Kvůli vyšetření zad ji vyzval, aby se úplně svlékla. Pak ji osahával a líbal na hrudníku. Dostal čtyři měsíce podmíněně odložené na rok a půl, podmínka mu uplynula na konci roku 2024.
Soud se pak tento měsíc začne opět zabývat případem známého psychiatra Jana Cimického, který podle obžaloby během více než dvou dekád praxe sexuálně ublížil 39 ženám. Některé podle státního zástupce znásilnil, jiné vydíral. Původně dostal pět let vězení, ale odvolací instance verdikt kvůli zmatečnosti zrušila.