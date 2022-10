Státy, které se běžně neschází, spolu byly celý den, vidí přínos prvního celoevropského summitu Fiala

Formát, který nemá nahrazovat stávající evropské iniciativy, nicméně vytváří prostor pro výměnu názorů. Trojice státníků – Emmanuel Macron jakožto otec myšlenky, premiér země pořádající první summit Petr Fiala a Maia Sanduová, představitelka státu, kam evropští lídři zamíří příště – shrnula čtvrteční první summit Evropského politického společenství. „Dosáhli jsme jednoty 44 evropských zemí. To je silná zpráva,“ zhodnotil Macron. Praha 23:13 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference v rámci summitu v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

„Sešli jsme se ve velmi těžké chvíli a to, že do Prahy přijelo diskutovat čtyřicet pět evropských partnerů, kteří chtějí hledat společné řešení, chtějí spolupracovat, to je obrovský úspěch,“ shrnul v úvodu závěrečné tiskové konference premiér Petr Fiala (ODS) čtvrteční schůzku lídrů zemí celého evropského kontinentu, s výjimkou Ruska a Běloruska, které pozvánku nedostaly.

Hostitel historicky prvního summitu Fiala zdůraznil, že výsledkem schůzky nemělo být žádné společné prohlášení, jde podle něj o cennou příležitost k setkání jak zemí sedmadvacítky, tak i těch mimounijních. Emmanuel Macron upřesnil, že jde například o země Kavkazu, západního Balkánu nebo i Velkou Británii.

Premiér Petr Fiala během tiskové konference | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Přidanou hodnotou setkání byla i účast zemí, které spolu mají spory a běžně spolu nejednají. „Cílem je společně pracovat na posílení bezpečnosti, stability a prosperity Evropy,“ řekl Fiala. Podle něj proběhly v prostorách Pražského hradu desítky schůzek.

Setkávání v tomto formátu budou pokračovat: příští summit Evropského politického společenství (EPC) se uskuteční v Moldavsku na jaře příštího roku. Dalšími hostícími zeměmi budou Španělsko a Velká Británie.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová uvedla, že konání druhého summitu v Kišiněvě by mohlo její zemi pomoci k časnějšímu přistoupení k Evropské unii. Českému předsednictví v Radě Evropské unie poděkovala za to, že zorganizovalo čtvrteční setkání.

Moldavská prezidentka Maia Sandu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

„EPC vnímáme jako platformu budovanou na základě společné solidarity a důvěry,“ sdělila. Evropské země podle ní dosáhnou míru a bezpečnosti jen v případě, že budou jednat společně a solidárně.

Evropské výzvy

Nejdetailnější reflexi podrobil pražský summit francouzský prezident. Vyjmenoval celý výčet výzev, kterým evropský kontinent čelí. „Nebudu mluvit už moc dlouho,“ řekl hned několikrát Macron a následně navázal ještě několika body.

Zmínil zranitelnost kritické infrastruktury a připomněl nedávný, dosud neobjasněný útok na plynovod Nord Stream 1, po začátku války na Ukrajině zvýšenou četnost kyberútoků proti evropským zemím nebo také migraci.

Francouzský prezident Emmanuel Macron | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Pochvaloval si účast Velké Británie. Ta podle něj ukázala neunijní rozměr čtvrteční akce, jelikož vztahy Londýna a Bruselu jsou po brexitu napjaté. Britská premiérka Liz Trussová se spolu s Macronem prý v Praze stali přáteli. Francouzský prezident to uvítal a zdůraznil nutnost spolupráce. „Je to (Británie) ostrov. Nemůže se víc vzdálit od kontinentu,“ zmínil.

Vrcholní představitelé více než čtyř desítek zemí ve čtvrtek v Praze diskutovali o míru, stabilitě, migraci, energetické bezpečnosti či ekonomice. Zasedání se kromě členských států Evropské unie zúčastnili též lídři dalších 17 zemí.