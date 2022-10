Schůzky s Orbánem a Vučićem. Prezident Zeman se během pražského summitu setká jen s autoritáři

Prezident Miloš Zeman má na pražský summit domluveny schůzky jen se dvěma evropskými státníky. Jde o autoritářské vůdce se vstřícným vztahem k Rusku a odporem vůči nelegální migraci – maďarského premiéra Viktora Orbána a srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Kromě toho, že se chce Zeman před koncem mandátu rozloučit se svým „dobrým přítelem“ Orbánem, má být právě migrace hlavním společným tématem jednání. Praha 6:46 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán a Aleksandar Vučić během červnového summitu k otázkám západního Balkánu | Zdroj: Profimedia

Současný program prezidenta Miloše Zemana? Ve středu historicky první oficiální návštěva katarského emíra v České republice, v rámci pražského summitu pak kromě účasti na čtvrteční společné večeři i schůzky s Orbánem a Vučićem. Další napevno naplánovaná setkání česká hlava státu nemá.

Děti se ptají: Proč pan prezident mluvil sprostě? ‚Jen několik slov,‘ hájí ho mluvčí Ovčáček Číst článek

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák pro iROZHLAS.cz uvedl, že schůzky s oběma státníky má prezident v plánu kvůli „velmi aktuální společné agendě, kterou je potřeba dotáhnout do konce mandátu“. A dodal, že půjde o dvě separátní schůzky, nikoliv že by Zeman, Orbán a Vučić jednali dohromady.

Všechny tři státníky pojí dlouhodobý odpor k nelegální migraci, což je ostatně i téma, které hodlá český prezident se svými zahraničními spojenci řešit. „Proč Orbán a Vučić? Je to samozřejmě částečně kvůli migraci, tam je teď problém. V pondělí se s nimi ostatně kvůli migraci scházel i rakouský kancléř Karel Nehammer,“ vysvětluje Jindrák.

Srbsko na základě této schůzky slíbilo zpřísnit vízová pravidla pro obyvatele zemí, ze kterých přichází do Evropy mnoho migrantů, informovala agentura APA. Změna srbských předpisů by se měla odehrát na přelomu roku a měla by odpovídat požadavkům Evropské unie.

Právě Srbsko hraje klíčovou roli na tzv. balkánské migrační trase z Blízkého východu přes jihovýchodní a střední Evropu do Německa.

Kromě toho má s Vučićem Zeman v plánu dál jednat o zřízení Českého domu v Bělehradě. V tomto tématu se český prezident angažuje dlouhodobě, podobně jako vyjadřuje silnou náklonnost k Srbům.

Když loni v květnu uděloval Vučićovi Řád bílého lva, omluvil se Zeman za alianční bombardování Jugoslávie v roce 1999, které tehdy jako předseda české vlády schvaloval, což posléze označil za „nedostatek odvahy“.

Aleksandar Vučić a Miloš Zeman | Zdroj: Pražský hrad

Na podzim 2019 při své cestě do Bělehradu pak Zeman ještě na letišti v doprovodu Vučiće prohlásil, že má v oblibě Srbsko i srbský lid, ale ne Kosovo.

AKTUALIZUJEME. Zeman mimo jiné řekl: „Jsem rád, že pan ministr Lubomír Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo. Ten asi bude na mé straně. Jak to bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí.“



Poslechněte si audio pic.twitter.com/zJAhhs2CEe — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) September 11, 2019

Přítel Viktor

Pokud si Zeman během let vzájemného diplomatického setkávání s Vučićem nevypěstoval i přátelský vztah na osobní úrovni, s Orbánem jej jistojistě má. V listopadu 2018 jej Zeman před novináři označil jako „více než dobrého přítele“.

Orbán usiluje o zrušení protiruských sankcí. Tvrdí, že v Evropě působí velké škody Číst článek

Zeman Orbána vždy vnímal jako svého velkého spojence v otázkách zahraniční politiky – zejména díky podobnému pohledu na Rusko či Čínu. Spojují je i útoky na sexuální menšiny, předválečná ochota zadat stavbu bloků jaderných elektráren ruským firmám apod.

V květnu 2019 popsal český prezident návštěvu Maďarska jako cestu za „čestným sousedem“ a celou zemi v čele s její politickou reprezentací i za „obránce evropské kultury“.

K prohloubení osobních vztahů přispěl i fakt, že do nejvyšší politiky vstoupili ve stejné době. Zatím poslední setkání obou státníků proběhlo loni v září, nedlouho před Zemanovou hospitalizací.

Maďarského premiéra Viktora Orbána přijal Miloš Zeman 29. září 2021 | Foto: Jiří Ovčáček | Zdroj: Pražský hrad

„S panem Orbánem se chce prezident rozloučit před koncem svého mandátu. Vídají se čtvrtstoletí, v roce 1998 spolu začínali jako premiéři svých zemí,“ vysvětluje Jindrák, který má na Hradě na starosti zahraniční politiku.

Trojští koně Ruska

O koho ale v případě Orbána s Vučićem jde? Ve svých zemích za dlouhá léta vlády vybudovali podobné režimy s autoritářskými tendencemi a z Maďarska a Srbska vytvořili klíčové regionální spojence.

Skrze ‚trojské koně‘ Orbána a Vučiće proniká do EU a na Balkán Putinův vliv Číst článek

Letos v květnu obě země potvrdily své strategické partnerství a oba lídři se vzájemně ujistili, že se na sebe mohou v případných těžkostech spolehnout. Maďarsko také uvnitř unie vyvíjí snahy, aby byl přístupový proces Srbska do EU urychlen.

„V posledních letech spolupráce obou režimů posiluje, Orbán a Vučić jsou v častém osobním kontaktu,“ uvedl před časem v analýze iROZHLAS.cz balkanista František Šístek z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.

Maďarsko na jedné straně zevnitř Evropské unie brzdí jednotný evropský postup vůči Putinovu režimu a Orbán otevřeně vyzývá ke zrušení sankcí, na druhé straně Srbsko, které na vstup do EU čeká, se k sankcím na Rusko doposud nepřidalo, i když jej k tomu evropští předáci mnohokrát vyzvali.

„Orbána a Vučiće můžeme považovat za lidi velice blízké Putinově režimu. Maďarsko je takovým trojským koněm Ruska v EU a Srbsko zase trojským koněm Ruska na Balkáně,“ hodnotí spolupráci trojlístku zemí balkanista Šístek.

Srbsko a Maďarsko jsou na stejné lodi i v otázkách postoje k ruským energetickým surovinám. Orbán se odmítá podílet na společné evropské solidaritě týkající se plynových dodávek a stejně jako Vučić dál ruský plyn odebírá. Na jednu stranu tvrdí, že je velmi levný, odmítá ale zveřejnit ceny.

Oba státníci letos v květnu na zahájení 89. mezinárodního zemědělského veletrhu v Novém Sadu | Zdroj: Profimedia