Pražský zámek Veleslavín je už rok otevřený veřejnosti. Radnice má objekt od státu ve výpůjčce
Lidé se už rok můžou podívat do areálu pražského zámku Veleslavín. Radnice Prahy 6 má památkově chráněné budovy i s přilehlým parkem v krátkodobé výpůjčce od státu, který se chátrající objekty snaží prodat. Zatím neúspěšně. Zámeček už navštívily tisíce zájemců. Konají se tam také různé kulturní a společenské akce.
V zámeckém parku právě končí jedna z akcí studentů pražské Vysoké školy měleckoprůmyslové. „V rámci ateliéru tvorby písma a typografie čteme texty, které tvoříme, což jsou vlastně naše autorské knížky. Rozhodli jsme se proto udělat společné čtení některých z těch textů, které jsou tady vystavené,“ popisuje akci spoluautorka programu Barbora Haplová.
Správu areálu má na starosti Petr Klouček. „Jsme přímo v budově zámku a a teď jdeme do místnosti, kde je fotografická výstava. Jmenuje se Echo a je volně přístupná. A tady je zámecká kavárna, která je otevřená podle akcí. Chodí sem docela dost lidí,“ popisuje Klouček.
Součástí areálu je také zámecký park, jeho velká část je nově ošetřená. „Právě se nacházíme na místě, kde se to trochu rozšířilo. U některých budov je to dost nebezpečné, takže musíme postupovat tak, aby to návštěvníky neohrozilo. U jedné z budov je právě teď panelová výstava, kterou máme vypůjčenou.“
Nejistá budoucnost
Během podzimu plánuje Praha 6 otevřít ještě další části areálu. „Pracujeme s místními nadšenci a s lidmi, co tady dělají kulturní akce na podzimním programu, ale ta nejistota je hrozně otravná,“ dodává Klouček.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už nabízel areál k prodeji šestkrát, naposledy letos v červnu. Vyvolávací cena v elektronické aukci byla tehdy 299 milionů korun. Nepřihlásil se nikdo. Praha 6 přitom zámeček získat chce, jak říká radní městské části Petr Prokop z hnutí STAN. „Dlouhodobě není zřejmé, jaký veřejný zájem stát upřednostňuje. Opakovaně po Praze 6 i hlavním městě Praze za areál, který je památkově chráněný a je určen pro veřejnou vybavenost, požaduje cenu, která není realistická.“
Odhadované náklady na rekonstrukci jsou minimálně jeden a půl miliardy korun. Další kolo aukce stát naplánoval na polovinu srpna.