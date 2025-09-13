Pražští záchranáři evakuovali téměř 70 osob kvůli hořícímu bytu. Příčina požáru i jeho škody se zjišťují
Pražští policisté aktuálně spolu s @HasiciPraha a @zzshmp a zasahují u požáru bytu ve čtvrtém patře v ulici Roškotova. Z domu byly evakuovány desítky osob. Z důvodu průjezdu složek IZS policisté v nejbližším okolí omezili provoz. pic.twitter.com/jfvpp1FPoT— Policie ČR (@PolicieCZ) September 13, 2025
Téměř 70 lidí evakuovali v sobotu po poledni hasiči a policisté z bytového domu v Praze 4 kvůli požáru jednoho z bytů. Záchranáři ošetřili jednu ženu, její převoz do nemocnice ale nebyl nutný. Co bylo příčinou požáru a jakou způsobil škodu, vyšetřovatelé zjišťují. Vyplynulo to z vyjádření policie a mluvčích hasičů Vojtěcha Sosny, záchranné služby Jany Poštové a na síti X.
K požáru bytu v plném rozsahu hasiči vyjížděli kolem 12.30, zhruba po hodině měli oheň lokalizovaný.
„Z budovy bylo evakuováno 68 osob a dvě osoby byly zachráněny, bez zranění,“ uvedl k požáru bytu mluvčí hasičů. Před 14.00 doplnil, že jeho kolegové byt kontrolují termokamerou a část evakuovaných se vrací do nezasaženého křídla domu.
Záchranáři na místo vyslali podle mluvčí záchranářů i speciální auto Fénix, které slouží k evakuaci a hromadným transportům. S výjimkou jedné ženy nikoho dalšího ošetřit nemuseli, převoz ošetřené ženy do nemocnice nebyl nutný, řekla mluvčí.
Policisté kvůli zásahu dočasně omezili v okolí domu provoz.