Nejvyšší správní soud zrušil snížení pokuty pro Prechezu. Původně měla zaplatit sedm milionů

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí, kterým ministerstvo životního prostředí v roce 2017 za ministra Richarda Brabce (ANO) snížilo rekordní sedmimilionovou pokutu na půl milionu korun za ekologickou havárii pro přerovskou firmu Precheza. Uvedly to ve čtvrtek Seznam Zprávy. Podle webu Precheza pokutu zatím platit nemusí, ale do hry se vrací i původní sedmimilionová sankce. Resort se musí případem zabývat znovu. Brno 13:06 29. prosince 2022

Továrna Precheza v Přerově | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Precheza patří do skupiny Agrofert, kterou do února 2017 vlastnil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů pak své akcie vložil do svěřenských fondů.

Firma pokutu dostala za ekologickou havárii, při které podle České inspekce životního prostředí ohrozila na podzim 2014 desítky tisíc obyvatel. Česká inspekce jí za to v první instanci uložila sedm milionů korun, následně ji ministerstvo snížilo na půl milionu korun.

Chemička vyrábějící titanovou bělobu ale i tuto výši napadla kasační stížností a Nejvyšší správní soud rozhodnutí ministerstva zrušil.

Soud konstatoval, že rozhodnutí bylo nesrozumitelné. „Rozhodnutí žalovaného (ministerstva životního prostředí) nemůže obstát a je třeba jej pro nesrozumitelnost a vnitřní rozpornost zrušit,“ zdůvodnil pro Seznam Zprávy soudce Nejvyššího správního soudu Ondřej Mrákota.

Nedostatečné zdůvodnění ministerstva, proč firma pokutu dostala, v kasační stížnosti mimo jiné uvedl i advokát firmy Precheza Pavel Dejl. Precheza se také bránila tím, že jiné společnosti dostaly za podobná pochybení nižší pokuty. K tomu se ale soud nevyjádřil.

Případ se stal v říjnu 2014. Podle měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu umístěné v centru města byl povolený hodinový limit oxidu siřičitého těsně po půlnoci překročen šestatřicetkrát, desetiminutový dokonce šestačtyřicetkrát.

Většina lidí tou dobou spala, dva policisté ve službě se ale nadýchali vzduchu nasyceného oxidem siřičitým a museli do nemocnice kvůli popálení a poleptání hrtanu.