Od pondělí se ruší zákaz kulturních akcí, diváci ale přijít nemohou. Představení lze jen streamovat

S přechodem do nižšího stupně platných opatření proti šíření koronaviru, jak je stanoví protiepidemický systém PES, zůstanou pro veřejnost stále uzavřená divadla, koncertní sály, muzea i galerie. Kulturní produkce, jichž se běžně účastní diváci, už nebudou ve čtvrtém stupni zakázané, bude ale platit zákaz přítomnosti publika. Vyplývá to z pátečního usnesení vlády, které nahradilo usnesení z 16. listopadu. Praha 14:08 21. 11. 2020 (Aktualizováno: 16:35 21. 11. 2020)

Galerie a muzea zůstávají uzavřeny, budou se moci ze čtvrtiny své kapacity otevřít po přechodu země do třetího stupně. Do divadel či na koncerty mohou ale diváci podle vládního protiepidemického systému až po přechodu do druhého stupně.

Podle vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka na twitteru to prakticky znamená, že hudební, divadelní a jiná podobná představení budou moci jejich aktéři produkovat, natáčet a streamovat.

Páteční usnesení vlády, podle něhož se od pondělí ruší „zákaz kulturních akcí“, ale platí „zákaz diváků“, mnohé lidi zmátlo.

Úřednicky napsaná a možná absurdně znějící věta ze včerejšího usnesení vlády znamená jediné:Od pondělí se mohou natáčet a streamovat hudební,divadelní a jiná umělecká představení,ale stále platí, že na návštěvy divadel, koncertů atd. si budou muset lidé ještě nějakou dobu počkat. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) November 21, 2020

Většina divadel až příští rok

Mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk v sobotu řekl, že s pondělním přechodem do nižšího stupně protiepidemických opatření se pro první českou scénu nic nezmění.

„Národní divadlo v souvislosti se čtvrtečním prodloužením nouzového stavu zrušilo všechna představeni do 14. prosince,“ uvedl. Nouzový stav je v Česku prodloužen do 12. prosince.

„Aktivity jsme přenesli do on-line prostředí. Do dnešní (sobotní, pozn. red.) Noci divadel se například zapojujeme on-line interaktivním projektem Volní jako ptáci, který v rámci doprovodných programů ND+ od října nabízíme školním třídám v distanční výuce,“ řekl.

„Plánujeme streamování derniér inscenací souboru činohry a předvánoční přímý přenos baletní inscenace,“ doplnil mluvčí.

Mnohá divadla se rozhodla sezonu přerušit již před vyhlášením pětistupňové škály, jíž by se měl v pokračující pandemii řídit veškerý život v Česku.

Například divadla, která zřizuje hlavní město, se divákům otevřou nejdříve 1. ledna 2021. Zavřená do té doby zůstanou i v případě, že by otevření ve zbytku letošního roku umožnila vláda. Pouze Studio Ypsilon plánuje, že by se za příznivé situace otevřelo.

Divadla zůstávají se svými diváky v kontaktu přes internet. Využívají platformu Dramox, která nabízí za předplatné divadelní záznamy. Zapojují se také do nové televize Naživo, jíž podpořilo i ministerstvo kultury a která vysílá od pátku přenosy divadelních inscenací či koncertů.