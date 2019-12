Ze čtyřproudé Strakonické ulice u Zbraslavi zmizí přechod, nahradí ho lávka pro pěší a cyklisty

Z pražské Strakonické ulice na začátku D4 by měl na Zbraslavi zmizet přechod pro chodce. Nahradit jej má lávka pro pěší a cyklisty. Vyplývá to z rozpočtu hlavního města, který ve čtvrtek schválili pražští zastupitelé. Lávka by měla stát asi 70 milionů korun, kdy by stavba mohla začít, z dokumentu není jasné. Technická správa komunikací nedaleko přechodu nedávno zbourala silniční most a na jeho místě bude stavět nový. Praha 18:43 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít přechod přes Strakonickou ulici u Zbraslavi | Zdroj: Profimedia

V současné době je na čtyřproudé komunikaci běžný přechod, který vede z ulice K Dálnici do ulice Lesáků, a podle dokumentu je místem častých nehod automobilů s chodci.„Zároveň je překážkou v plynulosti silničního provozu,“ píše se v materiálu. Řidiči tady musí zpomalit z 80 kilometrů v hodině na padesátku.

Na příští rok vyčlenilo město v rozpočtu pět milionů korun na zahájení projektové dokumentace lávky a potřebné průzkumy.

Technická správa komunikací již nechala na přelomu listopadu a prosince strhnout nedaleký most, který začíná ve směru z Prahy sjezdovou rampou a vedl přes Strakonickou směrem k ulicím K Výtopně a Za Opusem. Byl v havarijním stavu. Na jeho místě by měl být do září příštího roku postaven most nový.