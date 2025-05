Před lety půl bitcoinu, nyní kryptoměna za miliardy pro ministerstvo. ‚Překvapení,‘ říká státní zástupce

V době trestního řízení před 13 lety se podle státního zástupce Marka Vagaie podařilo zajistit muži odsouzenému za obchod s drogami pouze půl bitcoinu a majetek v celkové hodnotě okolo dvaceti milionů korun. Tomáš Jiřikovský ale letos daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny za miliardu a v elektronické peněžence jich bylo celkem za tři miliardy. „Pro mě je to velké překvapení, byl jsem z toho docela šokovaný,“ reagoval Vagai. Praha 19:50 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosáhlo se pouze na půl bitcoinu, které bylo zajištěno, řekl Vagai (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

„V té době, v daném trestním řízení, zhruba v roce 2013, jsme veškeré výnosy, které měl získat tím, za co byl odsouzen, my jsme mu odčerpali,“ popsal státní zástupce, který se případem zabýval.

Obchod na platformě Sheep Marketplace, kde Jiřikovský podnikal své ilegální obchody, byl vykraden dvěma pachateli z USA. Odcizeno mělo být asi 2,5 tisíce bitcoinů, za což byli v USA odsouzeni. Jiřikovský se ale zalekl možné ztráty důvěry obchodníků na Sheep Marketplace, z tržiště vybral zbývajících přibližně 840 bitcoinů a uzavřel ho, popsal Vagai.

V součtu se zhruba 442 bitcoiny, které měl získat jako podíl na transakcích, mu tak zůstalo přibližně 1300 bitcoinů. Na ty ale policie v trestním řízení nedosáhla, popsal státní zástupce Vagai. „Nedosáhlo se přímo na bitcoiny jako takové, respektive dosáhlo se pouze na půl bitcoinu, který byl zajištěn,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

Podařilo se ale zajistit majetek, včetně nemovitostí a aut, která za Jiřikovský nakoupil za bitcoiny pomocí účtu, který si vedl na Slovensku. „My jsme mu zajistili majetek přibližně za dvacet milionů korun, což v té době pokrývalo škodu,“ řekl Vagai. Podle jeho slov totiž 840 bitcoinů v dané době odpovídalo zhruba šestnácti milionům korun. Dalších 442 bitcoinů pak představovalo přibližně milion korun.

Státní zástupce neskrýval své překvapení z toho, že se Jiřikovský po propuštění dostal ke třem miliardám korun. „Pro mě je to velké překvapení, byl jsem z toho docela šokovaný, když jsem se to dozvěděl.“

‚Dědečkův počítač‘

Vagai se odmítl vyjádřit k tomu, odkud tyto bitcoiny pochází. Neměly však podle něj být na elektronických zařízeních, která byla Jiřikovskému zabavena.

Do části těchto zařízení se podle něj policie nedostala kvůli zašifrování, tato zařízení ale byla protokolárně smazána. Zbytek techniky byl podle Vagaie prohlédnut znalci, kteří nenašli žádné poznatky o tom, že by se v nich nacházely nějaké bitcoiny.

Ministr Blažek přitom v rozhovoru pro Deník N tvrdí, že se Jiřikovský k bitcoinové peněžence dostal jen díky vrácení elektroniky od policie.

Jiřikovského státní zástupce popsal jako tichého introverta, který sice tvrdil, že by nebyl schopen obchod s drogami na Sheep Marketplace vytvořit, technické zázemí na to ale doma měl. „Nezjistili jsme, že by se s ním někdo na provozu toho Sheep Marketu podílel,“ dodal státní zástupce.

Pravdivé se podle Vagaie nezdálo ani tvrzení, že vůbec neuměl anglicky. „Našli jsme i nějaké chaty na různých fórech, kde se dotazoval, jak programovat a tak dále. V angličtině, takže si myslím, že anglicky hovoří.“

Soud podle něj neuvěřil ani tvrzení, že měl bitcoiny těžit na pracovním počítači svého dědečka, který v minulosti působil na Mendelově univerzitě.

V době, než byl vzat do vazby, tedy přibližně před rokem 2013, byly zkoumány příjmy Jiřikovského, potvrdil státní zástupce. „Z oficiálně přiznaných příjmů – to byly zhruba nižší statisíce ročně – nedosahoval takových příjmů, aby si mohl koupit takový dům, jaký měl, ta auta, která měl, a tak dále.“

Některá auta a nemovitosti měli vlastnit různí členové jeho rodiny, včetně manželky nebo také zmiňovaného dědečka. Většinu ale měl Jiřikovský využívat sám.