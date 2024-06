Před pár lety to vypadalo, že děti pohodlní. Teď roste zájem o primitivní tábory, říká šéf České rady dětí

Za necelé tři týdny začnou letní prázdniny a spousta dětí vyrazí na tábory. Loni se na turnusech podle ministerstva zdravotnictví vystřídalo přes 200 000 dívek a chlapců. „Volných míst na táborech už moc není. Dalo by se říct, že kdo ještě nějaké volné místo najde, má poměrně štěstí. Rodiče řeší prázdniny svých dětí každý rok dříve a dříve,“ popisuje pro Radiožurnál předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Rozhovor Praha 15:26 9. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roste zájem o primitivní tábory, popisuje šéf České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Najdou ještě rodiče volná místa na táborech?

Volných míst na táborech už moc není. Dalo by se říci, že kdo nějaké místo najde, má ještě poměrně štěstí. Rodiče řeší prázdniny svých dětí každý rok dříve a dříve, takže není výjimkou, že se to začíná řešit už březnu.

„Pokud jsou tábory dobře vedené, a většina určitě je, tak jde o to, aby se dítě s kamarády propojilo a zažilo dobrodružství," vysvětlil předseda České rady dětí a mládeže, Aleš Sedláček

O které tábory je největší zájem – pod stanem bez mobilu nebo třeba v nějakém rekreačním středisku?

Ještě před pár lety to vypadalo, že přijde ústup od tradičních táborů, že nám děti pohodlní a rodiče nebudou mít zájem posílat je do primitivnějších podmínek. Ale vůbec se to nepotvrdilo.

Naopak, pokud bychom to z našeho šetření vzali nějakým poměrovým způsobem, tak je stále větší zájem o primitivní tábory v lese, ve stanu, zkrátka aby děti zažily takové dobrodružství, jaké známe my třeba z knížek Jaroslava Foglara.

Nová místa

Proměňují se možnosti pro stavbu táborů v přírodě?

Možnosti se proměňují. Jeden základní limit je, že nám zmizelo spousta lesů, a když se ty lesy těžily, tak se rozjezdilo spousta luk. Budovat dneska tábory v přírodě na nějakém odlehlém místě u řeky, kde to bylo tradiční, není všude možné.

Shánět nová místa je velmi obtížné, protože právě na nejvhodnějších místech, což je někde ve stínu – který nás ochrání před lesním parnem – a v údolí řek, byly často vytyčeny aktivní zóny záplavových území, což je tedy místo, kde se tábory podle současných předpisů budovat nesmí.

Proč je tábor pro děti vhodný? Co dítě do života naučí?

Je to nové prostředí, ve kterém se dítě ocitne. Je tam parta kamarádů. Pokud jsou tábory dobře vedené, a většina určitě je, tak jde o to, aby se dítě s kamarády propojilo a zažilo dobrodružství, aby se zocelilo a třeba muselo reagovat také na situace, se kterými se během roku nepotká.

A právě proto jsou vhodné tábory někde uprostřed lesů, u vody, kde můžou nastat i nějaké nečekané věci jako velká bouřka nebo naopak velké vedro, velký chlad. Děti se tomu musí přizpůsobovat, spolupracovat ve skupině a připravovat se na měnící se svět, který je všude kolem nás. A to všechno v partě kamarádů.

Příprava na tábor

Jeden týden, dva, možná v některých případech i tři, se o naše děti budou starat cizí lidé. Co všechno by jim rodiče měli sdělit? Na co je upozornit, aby bylo všechno bez problémů a komplikací?

To je určitě dobrá otázka, protože když někam dítě předávám a chci, aby o něj bylo dobře postaráno, tak se musím snažit třeba i nad rámec toho, co je v přihlášce. Musím popsat potřeby svého dítěte, aby nedošlo k nenadálým situacím.

To jsou jak potřeby zdravotní, to znamená velmi precizně uvést, jestli dítě bere nějaké léky, jaké třeba navštěvuje specialisty, co má naordinováno, jaká má omezení, ale mohou to být třeba i nějaké informace z oblasti duševního zdraví.

To znamená, dítě bylo poslední půlrok často samo zavřené, vyhýbalo se kamarádům, má nějakou závislost na mobilním telefonu, má nepříjemné sny a v noci se budí. Vyskytuje se tam spousta obtíží v oblasti duševního zdraví a je nezbytně nutné, aby toto vedoucí věděli a byli na to nějakým způsobem připraveni i ve spolupráci s rodiči.

Měli bychom naopak na něco připravit děti, když třeba na tábor vyrazí úplně poprvé?

Ideální je tábor plánovat s dítětem, aby nebylo hozeno do rybníka a nebylo připraveno na to, že budeme muset umět plavat. Říci, jaké jsou podmínky na táboře, jaký bude způsob ubytování, jak budou spát, kolik jich třeba bude v jedné chatě nebo jestli to bude tábor ve stanech.

Pokud dítě ve stanu třeba nikdy nespalo, tak by bylo dobré ještě před táborem vyjet pod stan a vyzkoušet si to. Zkrátka aby to pro děti nebyl šok, ale aby to byl příjemně strávený týden v prostředí, které očekává.

Návštěvy rodičů

Jsou vhodné návštěvy rodičů na táborech?

Některé tábory to dělají. Opět, pokud je to dopředu domluvené a jsou stanovená přesná pravidla, může to být zajímavý doplněk. Pokud se tam rodiče nahodile objeví a někomu rodič přijede, někomu nepřijede, někomu rodič přiveze něco dobrého, někomu nepřiveze, tak to spíš do tábora vnáší chaos.

Jak se za poslední roky změnily ceny pobytu? Potřebují rodiče letos víc peněz než loni?

Ceny nějakým způsobem pořád rostou a kopírují zhruba růst inflace, ale pořád ještě platí, že tábor je nejlevnější rekreace. Když se to vezme na počet dní a to, co tam dítě dostává, tak je to pořád levnější, něž když někam vyráží s rodiči do zahraničí nebo do nějakého hotelu v České republice.

Ceny se u táborů, kdy nejčastější délka táborů je čtrnáct dní, pohybují zhruba od čtyř do deseti tisíc korun v Česku. Když je to v zahraničí, tak je to třeba o 5000 dražší. Rozdíl spočívá v tom, jestli tábor pořádá organizace, která pracuje s dětmi celoročně a vedou ji zpravidla dobrovolníci. Tam potom tito dobrovolníci placeni nejsou.

Pokud je to organizace, která tábor pořádá jako službu, tak tam samozřejmě je cena vyšší a stejně tak rozhoduje způsob ubytování. Pokud je to tábor ve stanech, je to v té nižší cenové kategorii, pokud je tam hotelové zázemí se stravou, je to v té vyšší.

Celý rozhovor si můžete poslechnout také v nahrávce v úvodu článku.