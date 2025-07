Před volbami se slibují holubi na střeše i koláče, které upeče někdo jiný, varuje politolog

Peníze a sliby, ale i kritika a osočování bez pozitivní vize. Co všechno politické strany chystají dva měsíce před volbami? A jakou strategii zvolí? „Fialův kabinet už může slíbit modré z nebe, ačkoli ví, že to neprosadí ani teď, ani po volbách. Předvolební kampaň ale snese všechno,“ říká politolog Lukáš Jelínek v pořadu Jak to vidí... Jak to vidí... Praha 9:29 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Jelínek | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Součástí volebního boje se může podle politologa Lukáše Jelínka stát cokoli. Strany se podle něj chopí jakékoli zbraně. Výjimkou nebude ani čerstvá dohoda, kterou Spojené státy uzavřely s Evropskou unií o uvalení 15procentního cla na dovoz zboží z Evropy a o nákupu energií a amerických zbraní.

„Jsem strašně zvědavý, jak se s tak komplikovaným závazkem české politické strany vypořádají. Čekejme ale spíše velkou kritiku, přestože všichni víme, že dojednat něco s Donaldem Trumpem je obtížné. Místo odpovědného přístupu, vysvětlování a hledání řešení na evropské úrovni od českých stran spíše uslyšíme, že EU nedostatečně hájí naše zájmy, neumí vyjednávat a je v područí byrokratů nebo byznysu,“ míní Jelínek.

Sliby pod cizím jménem

Kritiku zpoza hranic podle Jelínka doplní i takzvané sliby pod cizím jménem, tedy takové, které by měla naplnit až příští vláda. Týká se to například navýšení platu státních zaměstnanců o 13 procent, které nízkopříjmovým skupinám slibuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle politologa jde ale o koláč, který má upéct někdo jiný.

„I když je scénářů ve hře několik, Fialův kabinet je už v takové pozici, že může slíbit úplně cokoli. Může slíbit modré z nebe i ústavní zakotvení zdravých veřejných financí, ačkoli ví, že to neprosadí ani teď, ani po volbách. Předvolební kampaň ale snese všechno,“ přibližuje.

„Nutnost posílit platy nejhůře placených státních zaměstnanců nebo zvýšit prestiž povolání ozbrojených složek je fakt, který nikdo nezpochybňuje. Když pak ale sledujeme nejrůznější peněžní přesuny nebo rétoriku, je to občas až komické,“ dodává Jelínek.

Peníze v resortech zoufale chybí a o odpovědném řešení nemůže být podle Jelínka řeč. Podle něj je sice pěkné, že lidovecký ministr práce Marian Jurečka předložil tak širokou škálu variant, o kolik se můžou platy státních zaměstnanců zvednout. Hned se ale přihlásil k té nejštědřejší, protože ví, že na něco takového samozřejmě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS nekývne.

„Jsou to zase jen holubi na střechách, kteří jsou nám slibováni. Kdyby to vláda s platovou politikou myslela vážně, zabývala by se jí odpovědně celé čtyři roky, a ne až těsně před volbami,“ uzavírá Lukáš Jelínek.