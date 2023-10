Hrad očekává na předávání státních vyznamenání 700 hostů. Pozvánku dostali i rektoři

Prezidenta Petra Pavla za týden čeká poprvé předávání státních vyznamenání. Na ceremoniál 28. října pozval prezident zhruba 700 lidí. Na následnou recepci ve Španělském sále pak Hrad očekává asi dva tisíce hostů. Radiožurnálu to řekla mluvčí prezidentské kanceláře Eva Hromádková. Praha 13:41 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní vyznamenání (ilustrační foto) | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Předávání vyznamenání má být podobné jako za předchozích prezidentů. Medaile převezmou ocenění ve Vladislavském sále a recepce poté bude ve Španělském sále. Pozvánky na ceremoniál už Hrad odeslal.

„Očekáváme účast asi 700 hostů ve Vladislavském sále a přibližně 2000 ve Španělském sále. Osloveny byly osobnosti z oblasti politiky, bezpečnostních složek a armády, členové diplomatických sborů, justice, veřejných vysokých škol, církevních institucí nebo veřejného života. Zda pozvání přijmou, je na jejich rozhodnutí,“ říká pro Radiožurnál mluvčí prezidentské kanceláře Eva Hromádková.

Rozdíl oproti předešlým letům tu ale je. Na rozdíl od exprezidenta Miloše Zemana už tento rok dostali pozvánku například všichni rektoři vysokých škol nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Senát a Poslanecká sněmovna navrhly vyznamenat přes dvě stě lidí. „Kolik oceněných bude a jaké konkrétní osobnosti se prezident Pavel rozhodl vyznamenat, nebudeme do slavnostního ceremoniálu zveřejňovat,“ doplnila Hromádková.

Medaili za statečnost třeba navrhli udělit zástupcům odbojové skupiny bratří Mašínů. Prezident Pavel už ale dřív uvedl, že by měl s jejich oceněním problém. Vyznamenat by ale mohl jejich sestru Zdenu Mašínovou, kterou navrhly obě komory Parlamentu.



Dál by měli medaile převzít třeba expremiér a první předseda Senátu Petr Pithart, exministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09 nebo disidentka a zpěvačka Marta Kubišová.

Poslanci také navrhli vyznamenat in memoriam Jiřího Bradyho, který prošel dvěma koncentračními tábory a v roce 2016 ho odmítl ocenit Pavlův předchůdce Miloš Zeman.