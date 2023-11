ANO napadlo u Ústavního soudu novelu k předčasným důchodům. Vadí mu i chybějící přechodné období

Hnutí ANO ve středu podalo návrh k Ústavnímu soudu na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Vadí mu především zavedení změn bez přechodného období. Když návrh schválila vláda, přechodné období tam bylo, uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, která v doprovodu právního zástupce návrh v Brně podávala. Brno 12:44 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novelu k předčasným důchodům bude řešit Ústavní soud (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí navrhuje zrušení části zákona o důchodovém pojištění. Vadí mu, že v legislativním procesu vypadlo klíčové přechodné období dlouhé 13 měsíců.

„Ten základní důvod je to, že se bez jakéhokoliv přechodného období zavádí nové podmínky pro předčasné důchody. Když tento návrh schválila vláda, tak to přechodné období 13 měsíců tam bylo. Bylo tam období, kdy se mohli občané rozhodnout, že odejdou v tom limitu pěti let před nárokem na řádný důchod do předčasného důchodu,“ uvedla Schillerová.

A dodala, že když chce někdo jít do předčasného důchodu, rozhoduje se měsíce, ne-li roky. „Vy se nerozhodnete v neděli večer, že v pondělí ráno půjdete do předčasného důchodu,“ upozornila.

Podle hnutí vznikla zásadní nerovnost mezi lidmi narozenými do 30. září a od 1. října, kteří po účinnosti novely náhle ztratili nárok, ačkoliv předtím podmínky před tímto datem splnili.

ANO také vadí podle něj porušení demokratických principů a jednacího řádu Sněmovny. V okamžiku ukončení rozpravy bylo do rozpravy stále přihlášeno 36 poslanců.

Mluvčí soudu Kamila Abbasi uvedla, že Ústavní soud přijal návrh skupiny 71 poslanců. „Podání je spojeno s návrhem na přednostní projednání věci dle paragrafu 39 zákona o Ústavním soudu. Věc dosud nebyla přidělena soudci zpravodaji,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že bude znám nejspíš v pondělí.

O konsolidačním balíčku

Hnutí podle Schillerové zvažuje napadnutí i daňového balíčku. I v tomto případě mu vadí procedura schvalování, také například retroaktivní ustanovení u stavebního spoření, kdy se snížení příspěvku dotýká i současných smluv.

Schillerová uvedla, že na cestě jsou ale ještě dvě pojistky zákonnosti, balíček ještě musí projít Senátem, poté následuje podpis prezidenta. Konsolidační balíček má podle vlády v příštích dvou letech mimo jiné daňovými změnami pomoci snížit rozpočtový deficit o 150 miliard korun.

K postupu vlády ohledně změn u důchodů měl výhrady i prezident Petr Pavel. Poukazoval mimo jiné na to, že nový model mimořádné valorizace bude dražší než ten dosavadní. Měl výhrady také k zavedení změn bez přechodného období.

Vládě vytkl i to, že nevedla intenzivní informační kampaň o plánovaných úpravách, aby se na ně lidé mohli připravit. Normu podepsal 1. září, nová pravidla tak byla zavedena o měsíc později, než si vláda přála.

Novela zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda a jeho úřad už na jaře avizovaly hlavní parametry změn.

