Předčasný důchod je letos výhodnější díky valorizaci. Úředníci čelí nebývalému náporu žádostí

Lidé mají za poslední měsíc výrazně větší zájem o předčasné důchody. Podle České správy sociálního zabezpečení počet žádostí o ně v říjnu meziročně stoupl více než sedmkrát. Požádat o předčasný důchod, ale dál pracovat, letos totiž může být výhodnější, než si říct o důchod až v příštím roce. Úředníci na okresních pobočkách tak čelí enormnímu náporu klientů. Praha 22:38 2. listopadu 2022

Současně je výhodné zažádat o předčasný důchod a nadále pracovat díky vysokým valorizacím. Letos už byly tři a celkem zvýšily procentní část důchodů skoro o 20 procent.

Oproti tomu parametry, které jsou zásadní pro výpočet starobních důchodů v příštím roce, narostly jen o 3,6 procenta. Proto se vyplatí zažádat si o důchod už letos. A to i po započtení penále za odchod do předčasného důchodu, které penzi snižuje až o osm procent.

Poté, co samo ministerstvo práce a sociálních věcí tyto informace v říjnu zveřejnilo, stoupl počet žadatelů o předčasný důchod oproti září skoro šestkrát. Ze zhruba 3600 na více než 20 tisíc.

„Není to úplně neobvyklé, že předčasný důchod je výhodnější než důchod řádný. V letošním roce nastala mimořádná věc, že je o hodně výhodnější než důchod řádný a u nás se to projevuje v extrémních požadavcích klientů na sepisování žádostí o důchod,“ říká Radiožurnálu ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček

Zatím se zdá, že úředníci poboček stíhají žádosti vyřizovat. Česká správa sociálního zabezpečení vytvořila zjednodušený online formulář, přesunuje úředníky z jiných agend na vyřizování předčasných důchodů a zvažuje i otevření nové pobočky v Praze. Také apeluje na zájemce, aby žádost podávali právě buď online nebo posílali poštou.

Ředitel odboru sociálního pojištění na ministerstvu práce Tomáš Machanec na sociálním výboru zmínil, jak chce resort důchodce motivovat k tomu, aby i po dosažení důchodového věku dál pracovali. Zruší dosavadní zvýhodnění, které dělá v průměru 80 korun k důchodu, a místo toho jim odpustí pojistné.

„Nahradíme to slevou na pojistné pro toho zaměstnance v plné výši jeho pojistného. Je to šest a půl procent hrubé mzdy, takže pokud někdo po dosažení důchodového věku bude nadále pracovat, bude mít odměnu 20 tisíc, tak se mu zvýší čistý příjem o 1300 korun,“ vysvětluje Machanec.

Tento návrh je právě v připomínkovém řízení, resort ho chce na vládu předložit do konce roku. Začít by mohl platit od ledna 2024.

Odborníci z Národní ekonomické rady vlády i třeba ekonom Filip Pertold, člen důchodové komise, vládě také doporučují, aby upravila penále za odchod do předčasného důchodu. Dnes se penze krátí trvale a to zhruba o 1,1 až 1,5 procenta za každých devět měsíců před dosažením důchodového věku.

To Pertold doporučuje změnit: „Jednak změnit krácení, aby bylo trochu vyšší, ale zároveň aby bylo dočasné. To znamená, aby po nějaké době přišli do normálního důchodu. Ideálně by to mělo být tak, aby jakmile člověk splatí ‚to, co dostal od státu navíc před důchodovým věkem‘, v těch nižších důchodech to má v podůchodovém věku, tak už by krácení nemuselo být.“

Podle náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ivy Merhautové se o těchto návrzích diskutuje, ale shoda na nich ale zatím není.