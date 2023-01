Žádost o odchod do předčasného důchodu podalo loni 120 tisíc lidí, motivují je mimořádné valorizace

O předčasný důchod požádalo loni 120 000 lidí. Zhruba 40 000 z nich si ho už nechalo vyplácet. Ostatní si výplatu zatím odložili. Běžně do předčasné penze ročně chodí kolem 30 000 lidí. Novinářům to ve středu řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček. Žádostí loni výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v říjnu upozornilo na výhodnost předčasných důchodů po mimořádných valorizacích kvůli inflaci.

