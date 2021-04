Auta by měla objíždět cyklisty ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru, schválili poslanci

Motoristé asi budou muset objíždět cyklisty ve vzdálenosti, která odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Schválila to ve středu Poslanecká sněmovna navzdory námitkám, že nové opatření nebude možné dodržovat například na užších horských silnicích. Změnu nyní dostane k posouzení Senát. Praha 12:12 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud změna projde, tak by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru (ilustrační foto) | Foto: bart-ms | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů, která má platit od července, navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD.

Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost.

Nehoda bez helmy má fatální následky, přesto ji víc než polovina dospělých nenosí Číst článek

Dolínek změnu zdůvodnil bezohledností některých řidičů vůči cyklistům. Podle Milana Poura (ANO) podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (za KDU-ČSL) prosadil odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. Sněmovna na návrh Čižinského umožnila také odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Týká se to také kol a koloběžek, které bývají odhozeny na pražských chodnících.

Lidovec Marian Jurečka naopak neprosadil změnu, aby krajské úřady mohly zakázat tranzitní jízdu kamionů nad 12 tun po silnicích 2. a 3. tříd. Podobný návrh se někteří poslanci pokoušeli prosadit už před rokem v jiné novele, která měla zakázat kamionům předjíždění v denních hodinách na dálnicích.