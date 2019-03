Návrh na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu odolal snahám o zamítnutí a navrácení k dopracování

Poslanecký návrh na zákaz jízdy nákladních automobilů a kamionů v levém pruhu dálnic odolal v Poslanecké sněmovně snahám kritiků o zamítnutí už v úterním prvním čtení i o jeho vrácení autorům k dopracování. Pět opozičních klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ale vetovalo požadavek předkladatelů, aby dolní komora předlohu schválila zrychleně už v úvodním kole. Praha 19:59 5. 3. 2019 (Aktualizováno: 20:37 5. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecký návrh na zákaz jízdy nákladních automobilů a kamionů v levém pruhu dálnic odolal ve sněmovně snahám kritiků o zamítnutí. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

K posouzení do výboru Poslanecká sněmovna předlohu poslanců z ANO, KSČM a ČSSD před koncem jednacího dne poslat nestihla. Její projednávání dokončí pravděpodobně ve středu.

Nákladní automobily podle zástupkyně autorů Barbory Kořanové (ANO) levé jízdní pruhy paralyzují. „Kamiony nebudou bez uvážení vjíždět do levého dálničního pruhu, a tím ohrožovat řidiče osobních automobilů tak, jak se to mnohdy opravdu děje,“ obhajovala novelu, podle níž by zákaz platil v pracovní dny od 6.00 do 22.00.

Odpůrci naopak poukazovali například na to, že efekt zákazu by byl podle nich opačný. Na dálnicích by se jezdilo podle nich pomalu ve všech pruzích.

Pravý pruh by byl plný kamionů, mezi něž by se bál vjet řidič každého osobního vozu, byť by jel v levém pruhu třeba jen stokilometrovou rychlostí, tvrdili.

Plynulost a bezpečnost?

Poukazovali i na ekonomické dopady a na to, že situace by bylo možné řešit proměnným dopravním značením. „Tohle se opravit skutečně nedá,“ komentoval novelu předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Vláda se k novele postavila neutrálně. Poukázala například na to, že předpis by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestují nákladní dopravci i provozovatelé karavanisté, na něž by se restrikce mohla také vztahovat.

Kritika policie

V zákonu by zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta.

Úpravu řidiči ale podle autorů novely nerespektují, protože ponechává na jejich posouzení, zda jedou dostatečně rychle. Někteří poslanci však kritizovali policii za to, že dodržování ustanovení ani zákazu uloženému dopravními značkami nevymáhá.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluvilo koncem loňského roku v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Podle silničních dopravců by ale úřady měly takovým situacím předcházet preventivní údržbou a postižené úseky při dopravní kalamitě případně uzavřít. Navrhovaný zákaz by podle dopravců kolapsům provozu nezamezil.