Nájemníkům některých domů v ústeckých Předlicích se začíná žít lépe. Stačilo jen vyměnit správce

Co je někde samozřejmostí, je v tomto domě oproti dubnu novinkou. Například fungující vstupní dveře nebo elektroměry na chodbách pro každý byt.

„Začali jsme střechou, teď dáváme lidem byty do pořádku a pak začneme fasádou. A venku jsme uklidili, aby si měly děti kde hrát,“ doplnil pro Český rozhlas Sever Robert Juhas ze správcovské firmy Manipura.

Popsal i stav jednoho z bytů po základních opravách: „Bylo to v hrozném stavu – okno vypadávalo na děti, záchod byl nefunkční… Teď už má byt nová okna, zařízení, všechno. Zatím se předělává tahle strana – od kanalizace až nahoru bude všechno nové.“

Byty v horních patrech na opravu teprve čekají. Zčásti se i změnili nájemníci.

„Mají svůj životní styl, to nezměníte. Ale když je zapojíte, tak se k tomu dokážou i chovat. Zůstaly tu čtyři rodiny, které jsou tu tři roky, a ti jsou opravdu vynikající – ti to i hlídají, dohlížejí na to, děti si hrají na zahradě, atd. Nahoru jsem dostal starousedlíky, kteří tu dřív žili a chtěli se sem vrátit, ale kvůli některým lidem, kteří to tu měli dřív, nemohli,“ popisuje Juhas. Podobný je podle něj postup i v dalších 26 domech.

Správcovská firma Manipura patří Jaroslavu Žižkovi, který v Předlicích vlastní také několik domů.

Vysvětlil, proč už se s několika dalšími majiteli nechtěl spoléhat na dosavadní správce: „Prodají to za dvojnásobek, možná trojnásobek, vyberou peníze na rekonstrukci, kterou udělají v podstatě jen na oko, to podmiňují správou nemovitostí. Naženou tam pak nájemníky, kteří domy vybydlí a čekají, že to člověk prodá,“ popisuje Žižka některé z nekalých praktik v Předlicích.