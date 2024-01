Předpoklad setkání premiérů V4 je nějaký výsledek jednání. ‚Zatím o tom nejsem přesvědčen,‘ tvrdí Fiala

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) se vyjádřil skepticky k případným výsledkům setkání premiérů Visegrádské skupiny (V4). Česko skupině na rok předsedá, setkání na úrovni premiérů zatím nesvolalo. Fiala to zdůvodnil tím, jak vypadají jednání Evropské rady. Do budoucna je ale připraven setkání svolat, vyčká však na průběh mimořádného summitu EU. Brno 12:45 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala zatím není přesvědčen, že by jednání premiérů V4 přineslo výsledky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala v sobotu na celostátním fóru Pirátů v Brně připomněl, že spolupráce V4 dále pokračuje na řadě úrovní, třeba ministerské. „Samozřejmě nejdůležitější úroveň, ta premiérská, se v poslední době nescházela. A já to pokládám v kontextu toho, co se odehrává, jak třeba probíhají jednání na Evropské radě, vlastně za logické,“ řekl Fiala.

V4 tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Postoje maďarského premiéra Viktora Orbána a nového slovenského předsedy vlády Roberta Fica se však v poslední době na evropské úrovni liší od těch českých a polských, zejména v podpoře Ukrajiny.

Fiala podle svých slov setkání premiérů V4 záměrně nesvolával, dokud nevzniknou nové vlády v Polsku a na Slovensku. To se po podzimních volbách změnilo.

„Situace je teď jiná. Ale abychom se setkali na nejvyšší úrovni, já jsem k tomu připraven do budoucna, tak musíme mít předpoklady pro to, že to jednání povede k nějakému výsledku. Zatím nejsem přesvědčen, že všechny ty předpoklady jsou naplněny,“ řekl Fiala. Vyčká na průběh mimořádného summitu EU, který bude 1. února v Bruselu.

Česko předsedá V4 od poloviny loňského roku, analýzu jsme k tomu na webu iROZHLAS.cz přinesli ZDE. V listopadu se v Praze setkali prezidenti všech čtyř zemí, uskutečnila se taky řada setkání na ministerské úrovni.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v prosinci uvedl, že se letos v Praze uskuteční jednání ministrů zahraničí V4.

„Otevřeně jsem celou dobu deklaroval, že jsme chtěli počkat na to, jak dopadnou klíčové volby na Slovensku a v Polsku. Dneska v obou zemích jsou nové vlády, máme tam partnery, o kterých víme, že s nimi budeme moci dále spolupracovat na těch agendách,“ předznamenal už dříve Lipavský.