Tornádo předpovědět nejde, říká meteorolog. Bouřky se mají vrátit příští týden, o víkendu bude hezky

Větrná smršť včera udeřila v části Jihomoravského kraje, ničila domy, firemní areály, převracela auta a vyžádala si i oběti na životech. Jaké počasí bude v Česku v následujících dnech? Podle meteorologa Jana Šrámka z Českého hydrometeorologického ústavu by mělo být počasí v pátek v noci a přes víkend klidné. Přeháňky a bouřky budou ojedinělé a slabší. Silnější bouře očekává příští úterý a středu. Příští týden by podle Jana Šrámka měly být bouřky pomalejší, s kroupami a přívalovými dešti. Předpověď se může měnit.

Dokážou meteorologové předpovědět, zda se v bouři objeví tornádo? Podle Jana Šrámka to není možné. „Dá se předpovědět, že budou podmínky pro silné nebo velmi silné bouřky, ale jestli se v bouřce vyskytne tornádo, to opravdu předpověditelné není,“ říká pro Radiožurnál.

„Tornádo se objevuje většinou v bouřkách nejsilnějších, takzvaných supercelách a to ještě tak ve zrhuba deseti, maximálně 20 procentech. Takže předpověď tornád z pohledu přesnější lokalizace je téměř nemožná,“ vysvětluje Šrámek.

Počasí v Česku

Počasí v oblasti jižní Moravy, kterou zasáhly ve čtvrtek večer silné bouře a tornádo, se v pátek podle meteorologa uklidnilo. „Převažuje slunečno a teploty kolem 25 stupňů, což je určitě dobrá zpráva. V nejbližších hodinách nevypadá, že by mělo být počasí nějak dramatické. V noci se mohou ojediněle vyskytovat přeháňky, v první polovině noci i bouřky,“ říká Šrámek.

Dešťové přeháňky se objevují na západě Čech, jinde je počasí podle Šrámka poklidné a mělo by tak zůstat i během noci. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia.

Předpověď na víkend

Během soboty by mělo být většinou oblačno a hlavně odpoledne se budou vytvářet místní přeháňky a ojediněle i bouřky. Podle meteorologa by ale měly být slabší. Žádná výstraha na ně neplatí. „Ve srovnání s tím, co se dělo ve čtvrtek večer, budou bouřky podstatně jiné,“ uvádí Šrámek pro Radiožurnál. Teploty v sobotu budou od 21 do 25 stupňů.

V neděli by podle Šrámka mělo být počasí ještě poklidnější než v sobotu. Převažovat bude polojasno. Při zvýšené oblačnosti se spíš výjimečně může objevit dešťová přeháňka. „Neděle by měla být úplně bez bouřek,“ říká.

Návrat bouřek

Meteorologové předpovídají návrat silnějších bouřek v příštím týdnu, konkrétně v úterý a ve středu. „Mohou být znovu silnější, ale vypadá to, že to budou spíš bouřky, kdy hrozí spíš přívalový déšť a kroupy,“ vysvětluje Šrámek.

Dodává, že předpověď se může měnit, situaci jako ve čtvrtek ale zatím podle dostupných dat neočekává. „Vzduch bude hodně vlhký, bouřky by se měly pohybovat pomalu. Vypadá to trošku jinak než ve čtvrtek.“