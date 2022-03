V nadcházejícím týdnu bude pokračovat jarní počasí. O víkendu by se mělo mírně ochladit

Většinu tohoto týdne má být v Česku jasná až polojasná obloha. Výjimkou je středa a úterý, kdy se zatáhne a bude pršet, na horách může sněžit. Teploty by se měly držet od pondělí do pátku okolo deseti stupňů Celsia, případně i výše, o víkendu se ale ochladí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ Praha 8:09 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít