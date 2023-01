Česko čeká oblačné a zatažené počasí s přeháňkami a teplotami kolem 10 stupňů. V neděli se ochladí

V Česku se odpolední teploty udrží do soboty poblíž deseti stupňů Celsia, v neděli se ochladí, ale jen mírně. Na většině území bude v nejbližších dnech zataženo až oblačno s přeháňkami a deštěm, na horách na severu bude ve čtvrtek sněžit, slunečněji by mohlo být v sobotu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a sociálních sítích. Do čtvrtečních 15.00 platí výstraha meteorologů před silným větrem.

Praha 10:25 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít