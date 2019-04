Příští týden nás čeká letní počasí. O víkendu se ale máme dočkat vydatného deště

Teplé počasí vydrží i v následujících dnech, podle meteorologů bude v příštím týdnu až nezvykle teplo. Ochladí se na jeho konci, kdy odpolední teploty klesnou místy až o deset stupňů Celsia. V závěru týdne bude také pršet, srážky by mohly být místy i vydatné. Celkově bude období od 22. dubna do 19. května teplotně průměrné, srážkově pak slabě nadnormální nebo normální. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí.

