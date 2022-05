Česko čekají tento týden letní teploty. Ve středu a ve čtvrtek se přiblíží k 30 stupňům

Teploty nejvýše vystoupají ve středu a čtvrtek, kdy se budou blížit k 30 stupňům. Poté s příchodem studené fronty klesnou na průměrných 20 stupňů a současně se objeví srážky. Praha 10:40 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko čekají tento týden letní teploty, ve středu a čtvrtek se budou blížit k 30 stupňům (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tento týden mají svátek takzvaní ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác, s nimiž podle pranostiky přichází výrazné ochlazení či ranní mrazíky. Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by noční teploty v týdnu ale neměly spadnout pod tři stupně.

„Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad jižní Skandinávií, která bude dále postupovat přes východní Evropu k jihu a kolem ní k nám postupně začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Ve čtvrtek počasí u nás začne od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta a za ní se v chladnějším vzduchu rozšíří výběžek vyššího tlaku,“ uvedli meteorologové.

Duben byl podle Klementina studenější než je v posledních letech obvyklé. V průměru bylo 9,4 stupně Číst článek

V pondělí budou teploty stoupat k 22 stupňům, na horách ale bude relativně chladno, kolem 12 stupňů. Například na hřebenech Krkonoš se dá ještě jezdit na běžkách, podle měření meteorologických stanic minulý pátek bylo na Labské boudě přes 80 centimetrů sněhu a na Luční boudě asi o deset centimetrů méně.

Vedle toho v nížinách začínají kvést ořešáky a rozkvetly rododendrony, uvedli meteorologové na svém webu a facebooku.

V úterý bude ještě o něco tepleji než v pondělí, až 25 stupňů. Ve středu dosáhnou denní maxima až 28 stupňů a ve čtvrtek až 29 stupňů, a to na jihovýchodě země. Ve čtvrtek bude ale postupně od západu také přibývat oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky a bouřky.

V pátek zůstane zataženo až oblačno s občasnými srážkami a nejvyššími denními teplotami do 25 stupňů. Oblačné, místy dešťové by měly být i víkendové dny, kdy by mělo být v průměru kolem 20 stupňů.

V předchozích letech zažilo Česko první letní den dříve - loni to bylo 31. března a předešlé dva roky na konci dubna. První tropický den, kdy teploty dosáhnou aspoň 30 stupňů, byl minulý rok 10. května.