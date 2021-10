O víkendu Česko zasáhne silný vítr. Výstraha meteorologů platí zejména pro horské oblasti

Od sobotního do nedělního večera hrozí jihovýchodní vítr o rychlosti až 65 kilometrů za hodinu. Vyplývá to ze sobotní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nedoporučují se cesty do hor, a to především do hřebenových oblastí.

