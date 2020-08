Páteční teploty trhaly rekordy. Od příštího týdne se mírně ochladí, letní počasí ale vydrží do půlky září

Česko v pátek zažilo jeden z nejteplejších dní letošního roku. Teplotní rekordy pro 21. srpen padly na 44 ze 157 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximum zaznamenali ve středočeských Průhonicích, kde bylo 35,4 stupně Celsia. Informovala o tom Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Od příštího týdne budou teploty klesat. Průměr přes 20 stupňů Celsia by ale měl vydržet až do půlky září. Praha 19:38 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrné teploty přes 20 stupňů Celsia se udrží do poloviny září. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Celkově byl nejteplejší kraj Ústecký a Středočeský, naopak nejchladněji bylo v Moravskoslezském a Zlínském kraji,“ uvedla Valachová. Za Průhonicemi jen nepatrně zaostaly Dobřichovice, kde teplota vystoupala na 35,3 stupně. Rovných 35 stupňů pak naměřili stanice v Praze-Karlově.

Maximální teplota letošního léta ale v pátek překonána nebyla. V Dobřichovicích 28. července naměřili 35,6 stupně Celsia.

„Zajímavostí je, že zatímco na západě Čech bylo dnes až o šest stupňů tepleji než včera (ve čtvrtek) v tuto dobu, na Moravě a ve Slezsku to bylo jen o jeden až dva stupně, na Ostravsku o čtyři stupně,“ dodala v pátek Valachová.

Tropické třicítky by mělo Česko zažít ještě v sobotu. Zejména na jihovýchodě Moravy mohou teploty vystoupit až na 34 stupňů. Na západě Čech ale budou teploty nižší, postupně se navíc mohou objevit přeháňky nebo bouřky. V dalších dnech se pak ochladí, týdenní výhled ČHMÚ ale počítá s tím, že na 30 stupňů se mohou teploty dostat ještě ve středu.

Výhled příštích týdnů

Od příštího týdne budou teploty v Česku postupně klesat, až do poloviny září by se ale měla průměrná maxima přes den držet nad 20 stupni Celsia. Ochlazovat se bude v následujících čtyřech týdnech také v noci. Víc má pršet v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu, pak deště ubude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pátek hydrometeorologický ústav zveřejnil.

V porovnání s dlouhodobými hodnotami by teploty v příštích čtyřech týdnech měly být jako celek slabě nadprůměrné. „S blížícím se podzimem budou průměrné teploty postupně klesat, ale i tak by měly zůstat většinou nad hranicí dlouhodobých teplotních normálů,“ uvedl ČHMÚ. V noci se průměr minimálních teplot postupně sníží od 12 k osmi stupňům Celsia.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 24. srpnem a 20. zářím je 14,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 před čtyřmi roky, kdy průměr činil 17,4 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 11,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1996.

Srážkově budou následující čtyři týdny jako celek „v mezích dlouhodobých průměrů“, uvedli meteorologové. „Více srážek očekáváme v první polovině předpovědního období,“ dodali.

Průměrný úhrn srážek pro příští čtyři týdny je 56 milimetrů. Dosud nejméně srážek spadlo v tomto období v roce 1959, jen dva litry na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v roce 1995 s úhrnem 127 milimetrů.

Měsíční výhled je předpovědí statistické pravděpodobnosti a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.