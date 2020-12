V polovině ledna se podle meteorologů znovu oteplí. Zaprší i na horách

Po několikatýdenním teplejším počasí by se na přelomu roku mělo ochladit, ovšem jen dočasně. V polovině ledna teploty opět porostou. Přibude také srážek, pršet by mělo i na horách. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

