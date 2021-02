O víkendu hrozí silná ledovka, varují meteorologové. Výstraha platí zejména pro Moravu a Vysočinu

Kvůli mrznoucím dešťům varují meteorologové před silnou ledovkou. Mohla by se tvořit zejména v neděli. Pozor by tak měli dávat řidiči hlavně na východě republiky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí už od sobotní desáté hodiny večer na většině Moravy, a taky na Vysočině. Praha 18:02 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku hrozí o víkendu silná ledovka. | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Podle meteoroložky Jany Hujslové ale k tvorbě ledovky může docházet i v ostatních regionech.

„Slabší ledovka se může tvořit třeba i ve středních Čechách, v Praze, v Plzeňském anebo Jihočeském kraji. Doplním ještě výstrahu před sněhem: zítra by mělo nejvíce sněžit na severozápadě Čech, během odpoledních a nočních hodin by tam mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu,“ podotkla v pátek Hujslová.

Podle meteorologů tak o víkendu hrozí nebezpečí úrazů a dopravních nehod. Místy může také docházet k výpadkům zásobování či elektřiny, varuje ČHMÚ.

Lidé by proto měli omezit cesty autem jen na nezbytné případy: řidiči by se na silnicích měli chovat mimořádně opatrně, při cestách do hor nezapomínat na sněhové řetězy a počítat také s delší dobou jízdy.

#VYSTRAHA SILNÁ LEDOVKA od soboty 06.02. 22:00 do neděle 07.02.18:00.

Bezprostřední tvorba silné ledovky při mrznoucím dešti.

Sledujte https://t.co/EEh5QxnJea, nebo informace v mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/1r2Pp7UsmR — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 5, 2021