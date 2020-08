Výstraha varuje před vysokými teplotami. ‚Nejsou vyloučené tropické noci,‘ říká meteorolog Borovička

Teploty až 32 stupňů Celsia. Taková je předpověď na páteční odpoledne pro severozápadní Čechy a jižní Moravu. Lidi by proto měli dodržovat pitný režim, nenechávat děti nebo zvířata zavřené v autech třeba na parkovištích u supermarketů a taky omezit fyzickou zátěž. Slunečná obloha by měla vydržet i v následujících dnech. Podrobnosti pro Radiožurnál doplnil Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 16:46 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkend nabídne ideální teploty na koupání. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Páteční výstraha na vysoké teploty platí pro část jižní Moravy, celý Ústecký kraj a Českolipsko. Jak to bude vypadat v dalších dnech? Bude horko i jinde v Česku?

Bude horko i jinde v Česku. Sobota i neděle budou ještě teplejší. My očekáváme, že maximální teploty dosáhnou 28 až 32 stupňů Celsia. Přičemž na obloze bude jasno až polojasno, pouze při přechodně zvětšené oblačnosti se může ojediněle objevit nějaká přeháňka či bouřka. Ovšem s vyšší pravděpodobností pouze v horských oblastech.

Budou se teploty v průběhu dne výrazně měnit? Nebo se máme připravit na tropické noci?

Tropické noci nejsou vyloučené. Nejteplejší by měly být noci na neděli, pondělí a také úterý. Teploty by měly klesnout většinou na 18 až 14 °C nejčastěji. Tropická noc tedy vyloučená úplně není, ovšem pravděpodobnost, že by měla být nějak zvlášť četná, asi není.

Po takových horkých dnech přichází často studená sprcha, respektive silné bouřky. Zatím tedy radary nic takového nehlásí?

Radary nic nehlásí. V tuto chvíli máme na celém území jasno až polojasno, pouze na severovýchodě území až oblačno. A ani po víkendu se to nezmění. Předpokládáme, že bude většinou jasno až polojasno. Pouze při přechodné oblačnosti se může objevit bouřka nebo přeháňka. A teploty se přitom nijak zvlášť měnit nebudou, přestože už nebudou až tak vysoké a tak často tropické jako o víkendu, stejně budou nejčastěji mezi 26 a 31 stupni Celsia a minimální teploty budou nejčastěji mezi 17 a 12 stupni. Takže není vyloučeno, že výstraha, která platí pro zítřejší den, se bude ještě upřesňovat, případně rozšiřovat.