Na horách napadne pět až deset centimetrů sněhu, uvedli meteorologové. O víkendu se mírně oteplí

V Česku bude v tomto týdnu nejchladněji v pátek, kdy se přes den budou teploty pohybovat od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. V sobotu se opět mírně oteplí a v neděli může být přes den hlavně v Čechách až pět stupňů, v severovýchodní polovině země ale zůstanou teploty kolem nuly. Sněhová pokrývka se bude obnovovat jen pozvolna. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 9:28 6. ledna 2022

„Na horách by mělo za dnešek napadnout od pěti do deseti centimetrů nového sněhu, mimo horské polohy to bude většinou jen kolem jednoho centimetru, přičemž v nížinách by měl sníh vzhledem k nejvyšším denním teplotám nad bodem mrazu většinou odtávat,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Během dne budou srážky ustávat a postupně se vyjasní.

V pátek bude slunečněji než ve čtvrtek, meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno se ale mohou objevit mrznoucí mlhy, zejména v oblasti západní a severozápadní Moravy, Českomoravské vrchoviny a v Libereckém kraji. Teploty se v noci na pátek dostanou pod nulu na celém území, nejčastěji budou minima mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia, při sněhové pokrývce může být až minus devět. Přes den pak teploty vystoupají na minus dva až plus dva stupně Celsia.

O víkendu pak meteorologové očekávají mírné oteplení, v sobotu přes den se maxima budou pohybovat mezi minus jedním až třemi stupni Celsia, v neděli pak až pět stupňů, tepleji bude v Čechách. Místy bude o víkendu sněžit, častěji v neděli, kdy ale v Čechách bude postupně pod 400 metrů spíše pršet. Na východě bude po celý víkend sněžit či pršet jen výjimečně.