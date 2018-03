Silně mrznout bude na severovýchodě Česka i o víkendových nocích. Opět padaly rekordy

Na severovýchodě Česka a na Vysočině bude silně mrznout i v noci na sobotu a na neděli, kdy teploty místy spadnou až na minus 15 stupňů Celsia. Na ostatním území bude mráz mírnější, většinou mezi minus sedmi a minus 12 stupni. V pátek to sdělil Český hydrometeorologický ústav. Praha 12:59 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mráz (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

Se silným mrazem by podle jeho upozornění měli ale počítat obyvatelé všech moravských krajů a Vysočiny od pátečních 18.00 do nedělních 10.00. Důvodem pokračujícího mrazu je podle meteorologů stálé proudění studeného vzduchu od severovýchodu.

Kvůli mrazivému počasí roste spotřeba zemního plynu, oproti normálu je vyšší o 30 procent Číst článek

Mráz přitom už několikátý den za sebou přepisuje na řadě míst Česka teplotní rekordy a vyžádal si už i několik obětí, zejména mezi bezdomovci. V noci na pátek bylo ale v porovnání s předešlými nocemi teplotních rekordů už méně, přičemž nejčastěji byly v severních horských oblastech Česka.

Rekordy na Olomoucku

I když už v Olomouckém kraji nejsou mrazy tak silné jako v předešlých dnech, byla přesto na třech stanicích překonána dlouhodobá teplotní minima. Nejchladnější ráno bylo v Jeseníku, kde rtuť teploměru klesla na 17,5 stupně pod nulou. Dosavadní rekord z roku 1993 tam činil minus 11,8 stupně.

V Příbrami a pražské Hostivaři našli mrtvé bezdomovce, pravděpodobně umrzli Číst článek

Stanice v Javorníku na Jesenicku zaznamenala ráno 14,4 stupně pod nulou, takže byl přepsán rekord z roku 1987 minus 12 stupňů. V Protivanově na Prostějovsku bylo dnes ráno o jeden stupeň překonáno teplotní minimum 12,7 stupně pod nulou z roku 1987.

Zmrzlá Británie

Sněhová bouře Emma ochromila značnou část Irska. V Británii povolaly úřady na pomoc stovkám lidí, kteří uvázli na zavátých silnicích, dokonce armádu, informovala agentura Reuters. Podle meteorologů je aktuální zimní počasí na Britských ostrovech nejhorší za posledních 30 let. Omezení v letecké dopravě se dotklo i spojení Dublinu s Prahou.

Po několika dnech mrazů, kterým v Británii přezdívali Bestie z Východu (Beast from the East), doputovala do Irska a jižní části Británie bouře Emma. Přívaly sněhu, které s sebou přinesla, ochromily na mnoha místech silniční i železniční dopravu a komplikace způsobily i na letištích či sportovištích.