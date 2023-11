Česko čeká podzimní počasí. Ochladí se, obloha se zatáhne a může pršet

Tento týden bude v Česku převládat počasí s proměnlivou oblačností, místy s přeháňkami, které budou na horách přecházet do sněžení. Postupně se mírně ochladí. Zatímco v pondělí se ještě nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat v průměru kolem 12 stupňů Celsia, od středy to bude o tři stupně méně. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Předpověď počasí Praha 8:01 6. listopadu 2023