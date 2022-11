Říjen byl čtvrtý nejteplejší od roku 1961. Neobvykle teplé počasí bude pokračovat i o víkendu

Pirát Michálek žádá prezidenta, aby udělil milost páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem

„Považuji trest osmi let vězení za činnosti, kterou nikomu neublížili, za nepřiměřený. V zemi, kde pachatelé znásilnění často vyváznou s podmínkou, je to nespravedlnost do očí bijící,“ uvedl Michálek.