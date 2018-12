Na přelomu roku bude zataženo s deštěm. Silvestrovská noc by ale měla být jasná

O víkendu a kolem Nového roku bude podle meteorologů na většině našeho území zataženo s přeháňkami. V polohách nad 500 metrů můžeme potom očekávat sněžení, v níže položených částech republiky se ale sněhové pokrývky nejspíš nedočkáme. „Výjimkou může být ráno na pondělí, kdy by se mohlo na většině území objevit minimálně poprašek nového sněhu. Hranici tam předpokládáme kolem 300 metrů,“ říká Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu. počasí Praha 12:31 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V polohách nad 500 metrů můžeme potom očekávat sněžení, v níže položených částech republiky se ale sněhové pokrývky nejspíš nedočkáme. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na přelomu roku čeká Českou republiku velká oblačnost se srážkami, které budou postupně přecházet v déšť. Počasí bude stejné na většině území.

V sobotu bude ještě zejména v Čechách místy polojasno, na zbytku území ale bude zataženo. V polohách nad 800 metrů se dočkáme deště.

„Na východě zpočátku nad 500 metrů se vyskytnou i srážky sněhové. Večer na severozápadě čekáme četnější déšť,“ doplňuje Hanzlík. Nejvyšší teploty budou mezi +3 až +7 stupni Celsia, na horách bude kolem nuly. Ranní minima budou od +3 do -1 stupně Celsia.

V neděli má být už zataženo s deštěm nebo přeháňkami na většině území. „Zpočátku se v oblastech nad 1000 metrů, později i nad 500 metrů se vyskytnou srážky sněhové. Na severních horách očekáváme srážky vydatnější,“ říká. Odpoledne by ale podle něj měly srážky slábnout.

Výstraha kvůli silnému větru

V noci na pondělí bude teplota stejná jako v předchozích dnech. Nejvyšší denní teploty potom budou od +1 do +5 stupňů, na severovýchodě kolem nuly. „Bude ale foukat čerstvý severozápadní vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, na severních horách až 25 metrů za sekundu, což je 90 kilometrů v hodině,“ upozorňuje. Český hydrometeorologický ústav už proto na neděli vydal výstrahu.

Stejně jako v neděli, i v pondělí bude na většině území oblačno. „Místy s deštěm nebo přeháňkami. Z počátku nad 300 metrů postupně nad 500 metrů budou srážky i sněhové. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti,“ vysvětluje. Teploty budou zhruba stejné jako v předchozích dnech.

Chladná silvestrovská noc

V noci na úterý se dá očekávat déšť. „Do nového roku se vzbudíme převážně s polojasnou až oblačnou oblohou. Během dne bude od severu zataženo a později se od severu také přidá déšť. Noční minima budou od +1 až do -3. Nejvyšší denní teploty očekáváme od +3 až +7 stupně Celsia,“ přibližuje. Silvestrovská noc by tedy měla být nejchladnější z celého období.

Na horách by v těchto dnech neměla nastat žádná výraznější obleva. „Naopak očekáváme, že se podmínky zlepší. V průběhu neděle by totiž na horách, zejména na severních, mělo připadnout až kolem 20 centimetrů nového sněhu. Teplota by měla být po celé období v polohách nad 1000 metrů kolem nuly nebo pod nulou,“ říká meteorolog.

Od středy se ale začne ochlazovat. „Jak noční tak denní teploty budou vesměs bod bodem mrazu, nebo kolem nuly. Ve všech polohách by měly být srážky sněhové,“ doplňuje předpověď Hanzlík.