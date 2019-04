O víkendu se ochladí, na horách může i sněžit. Velikonoce ale budou slunečné

„Bude převažovat hodně oblačnosti, oblačno až zataženo. Zítra ráno v Čechách může být místy polojasno, přes den bude ale převažovat velká oblačnost. Zítra hlavně ve východní polovině území bude místy slabě pršet, v polohách nad 500 metrů a později na východě nad 800 metry se bude jednat spíše o déšť se sněhem nebo sněžení. Hlavně v Jeseníkách a Krkonoších může napadnout i pár centimetrů nového sněhu,“ řekla Radiožurnálu Jana Hujsová z Českého hydrometeorologického ústavu.

O víkendu na horách napadne až 15 centimetrů sněhu. Teploty v noci klesnou pod bod mrazu Číst článek

Dle Hujsové bude ráno v Čechách většinou slabě mrznout, od jednoho do minus tří stupňů Celsia. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude díky mírnému větru trochu tepleji - od plus tří do minus jedné a nejvyšší denní teploty nejčastěji od pěti do devíti stupňů.

Slunečné Velikonoce

Nejchladněji by mělo být na Severovýchodě území, od tří do šesti stupňů a na horách bude nejčastěji kolem nuly. V neděli zůstane hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nad 500 metrů, postupně jen na vrcholcích hor se sněžením. Během dne se bude počasí postupně zlepšovat. Od východu budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnosti. Ráno většinou od plus čtyř stupňů do nuly, jen na západě Čech může být až minus dva stupně a nejvyšší denní teploty o něco vyšší, od osmi do 12 stupňů nejčastěji.

V průběhu týdne by se mělo dále oteplovat směrem k Velikonocům, které dle Hujsové zatím vypadají, že budou poměrně slunečné s ranními teplotami kolem šesti stupňů. Maxima kolem 20 stupňů.