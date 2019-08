Počasí v srpnu bude průměrné. Nejtepleji bude v prvním týdnu, horka ale přinesou bouřky a déšť

Po uplynutí prvního týdne by se mělo ochlazovat. Druhá polovina měsíce bude teplotně mírně pod dlouhodobým průměrem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a také z měsíčního výhledu.

Průměrné nejvyšší teploty během dne se na začátku měsíce budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia. Následující týden přinese mírné ochlazení a od 19. srpna se maximální denní teploty očekávají těsně nad 21 stupni. Právě v týdnu od 19. srpna by mělo být nejchladněji, na konci měsíce se teploty opět mírně zvýší.

Co se týče deště, více pršet by mohlo podle meteorologů v prvním týdnu. Z hlediska celkového množství srážek by měl být srpen průměrný.

V srpnu se tuzemské teploty obvykle pohybují v intervalu od 16,7 až 18,3 stupňů Celsia. Nadprůměrných teplot srpen dosahoval v roce 2013, Český hydrometeorologický ústav zaznamenal průměrnou měsíční teplotu 21,6 stupně. Nejchladněji bylo naopak v roce 1978, kdy se průměrná teplota pohybovala okolo 13,9 stupně.