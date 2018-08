Velmi teplé počasí vydrží až do půlky září, odhadují meteorologové

Koncem příštího týdne se ochladí na 20 až 25 stupňů Celsia, do konce letních prázdnin ale teploty znovu porostou. Nadprůměrně teplé počasí vydrží minimálně do konce srpna a zřejmě i v první polovině září. Teploty už ale asi nepřekročí tropickou třicítku jako v uplynulých týdnech. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

18. srpna 2018