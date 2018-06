Předpověď počasí na první dva červencové týdny: přeháňky, bouřky a maximálně 25 °C

První polovina července by měla být podle dlouhodobého výhledu průměrná. Nevybočí ani teplota, ani srážky. Většinou by se mělo jednat o srážky ve formě přeháněk nebo bouřek. To znamená, že by na některých místech mohly být velké lokální rozdíly. Na některých místech může pršet častěji, někde nemusí spadnout ani kapka.

„Jaro bylo relativně suché, takže zásoby vody v krajině navíc nejsou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, zatím se nedá říct, jestli léto bude suché jako loni, nebo deštivé,“ komentovala pro server iROZHLAS.cz meteoroložka Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Změna počasí na víkend. Od pátku se výrazně ochladí, pršet ale bude málo Číst článek

„Počasí se dlouhodobě nedá odhadnout. Každý rok je jiný. Někdy se stává, že půlka srpna proprší a je chladno, někdy je naopak deštivější červenec,“ vysvětlovala problematiku dlouhodobé předpovědi Hujslová.

První dva týdny v červenci

Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu lze v prvním červencovém týdnu očekávat nadprůměrné srážky. Denní teploty by se měly pohybovat ve dne nejspíš mezi 22 až 25 stupni celsia. V noci se ochladí až na 11 stupňů.

Oproti začátku prázdnin by měly být srážky v druhém týdnu července spíše průměrné. Teploty by měly být průměrné až podprůměrné, pohybovat se budou nejspíš mezi 21 až 26 stupni Celsia. V noci teploty klesnou na 11 až 13 stupňů.