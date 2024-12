Oteplení na Vánoce je vlastně docela časté, říká meteoroložka. Podle modelu bude sníh jen na horách

Počasí o Vánocích by se nemělo lišit od normálu. Teploty by se mohly pohybovat mezi nulou až třemi stupni. Meteorologové předvídají srážky. Nicméně sníh očekávají hlavně na horách a případně ve vyšších polohách. „Oteplení na Vánoce je vlastně docela častá věc,“ říká meteoroložka Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 15:38 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maxima by se měla pohybovat kolem tří stupňů a minima kolem nuly. Mohly by se objevit i srážky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké počasí v současné době modely předpovídají pro letošní Vánoce?

Modely, kterým se dá alespoň trochu věřit, zatím dosahují pouze do 23. prosince, a tedy se s jistotou nedá říct, jaké bude o Vánocích počasí.

Nicméně vypadá to, že by počasí kolem Vánoc mělo být normální. Takové, jaké je pro tuto roční dobu obvyklé. Maxima by se měla pohybovat kolem tří stupňů a minima kolem nuly. Zdá se, že by se měly objevit i srážky. Na horách by tak do té doby mohlo nasněžit.

Týden plný oblačnosti přinese do Česka déšť a sníh. Teploty budou většinou od pěti do minus pěti stupňů Číst článek

V nížinách máme očekávat počasí, které známe z Vánoc posledních let?

Ano, trochu se toho obávám. I když je to zatím jen z jednoho modelu a může se to změnit. Nicméně to vypadá, že období Vánoc bude vlhčí, ale zároveň ne úplně studené. Na horách i ve vyšších polohách by sněžit mohlo, v nížinách spíš ne.

Sněžení na horách je tedy pravděpodobné?

Ano, na horách to vypadá docela nadějně.

Co stojí za tím, že o Vánocích bývá počasí teplejší? Můžeme z toho vinit změnu klimatu, nebo jsou bílé Vánoce ideálem, který se často neobjevoval ani v minulosti?

Oteplení na Vánoce je vlastně docela častá věc. S kolegy jsme právě tuto problematiku řešili. Když se totiž podíváte na průměrné teploty za posledních 30 let, tak vidíte, že se teplota kolem Vánoc většinou zvýší i v porovnání s ostatními prosincovými dny. Zatím jsme ale nebyli schopni říct, čím to je.