O víkendu bude polojasno a teploty až 25 stupňů Celsia. Ráno se mohou objevit mlhy

Deštivé počasí posledních dní vystřídá podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu o prvním zářijovém víkendu polojasné počasí s teplotami až 25 stupňů Celsia. Přeháňky by se měly podle údajů zveřejněných ve čtvrtek na webu ústavu objevit jen v neděli ojediněle na severovýchodě České republiky. Praha 12:39 2. září 2021

V pátek by podle webu Českého hydrometeorologického ústavu mělo být jasno až polojasno, ráno by se ale ojediněle mohly objevovat mlhy. Teploty by se v noci měly pohybovat mezi 10 a 6 stupni Celsia, nejvyšší denní pak mezi 21 a 25 stupni.

V sobotu pak meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno a ojediněle také ranní mlhy. Teploty se v noci i během dne by měly být stejné jako v pátek.

V neděli se ojediněle mohou na severovýchodě republiky objevit přeháňky, jinak bude většinou polojasno. Nejnižší noční teploty budou 11 až 7 stupňů Celsia, nejvyšší denní pak 19 až 23, na severovýchodě jen 17 stupňů Celsia.

I v pondělí očekávají meteorologové ranní mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejnižší noční teploty pak klesnou na 9 až 5 stupňů, nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni, na severovýchodě kolem 16 stupňů Celsia. Obloha bude jasná až polojasná.