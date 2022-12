Mrazivé Vánoce se Česku vyhýbají. Podívejte se, jaká byla v uplynulých letech teplota na Štědrý den

Česko zažívá sérii nejteplejších Štědrých dnů za posledních 30 let. Průměrná denní teplota vzduchu 24. prosince neklesla pod nula stupňů Celsia od roku 2008, loni dosáhla 4,7 stupně. Sníh tehdy ležel kromě hor jen ve východní části země, a to i v nížinách – třeba v Ostravě a Olomouci byly ráno na Štědrý den dva centimetry sněhu. Praha ale na bílé Vánoce čeká už přes deset let, naposledy byla sněhová pokrývka v ulicích metropole v roce 2010.

